Число жертв коронавируса в Чувашии достигло 100 человек

По данным на 7 октября, в Чувашии зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала года COVID-19 заболели 8787 жителей республики. Выздоровели 7385 человек, умерли 100.
Опубликовано: 7 октября 2020 г.
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Один Ответ
Если бы они относились к этому вирусу как к обычной простуде, были бы живы