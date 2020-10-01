Как зарегистрировать право на гараж, возведенный на земельном участке, на который нет документов?

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Самый острый вопрос, который всегда волнует жителей республики, касается отсутствия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором возведен дом либо хозяйственные постройки. Очень часто люди заблуждаются, считая, что построив на свои кровные дом, гараж, сарай или погреб, они автоматически становятся законными владельцами недвижимости. Это ошибочное мнение, разъясняют в Росреестре по Чувашии. В гражданском праве первично наличие документа на землю. Есть земля — можно строиться. Нет земли — строение признается самостроем.
Именно с такой проблемой столкнулась автор письма. В свое время она получила устное согласие местной администрации на строительство гаража. Заместитель руководителя регионального управления Росреестра отметила, что есть два пути: обратиться в районную администрацию с заявлением о выделении этого земельного участка или подать иск в суд о признании права собственности.

Опубликовано: 5 октября 2020 г.


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