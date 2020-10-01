Для чего в школах появились изоляторы?

Как в средних общеобразовательных учреждениях соблюдаются правила безопасности

В Чувашии продолжается мониторинг школ. Выездная группа Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции оценивает готовность учебных заведений противостоять распространению опасного заболевания.

На днях вице-премьер Чувашии — и.о. министра образования Алла Салаева, и.о. первого заместителя министра здравоохранения Алексей Кизилов и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Вера Головач посетили алатырскую школу № 3. Проверяющие обращали внимание на измерение температуры и обработку рук входящих в учебное заведение, на соблюдение правил дезинфекции, а также проверяли, установлены ли рециркуляторы.

Особо, помимо прочего, заинтересовались наличием так называемого изолятора — это отдельное помещение в учебном заведении, где до прибытия медицинских работников должны находиться те, у кого в процессе проверки выявлена высокая температура. Это необходимо, чтобы предупредить возможное распространение инфекции. В школе № 3 для этих целей пока используется актовый зал. Представители Оперативного штаба выразили надежду, что под изолятор в скором времени будет оборудован отдельный кабинет.

Если школьный изолятор — это пока новинка в образовательной системе, то столовая место знакомое. К проверке работы пищеблока рабочая группа подошла с особой тщательностью, но серьезных нарушений выявлено не было. Время для обеда между уроками было выделено правильно, ребята рассаживались за столами в соответствии с нормами безопасности. Повара и работники столовой работают в полной «экипировке», как того требует ситуация. Соблюдаются все правила дезинфекции на кухне.

Итоги проверки представители рабочей группы подвели на заседании в алатырской гимназии № 6 имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова. Кстати, это учебное заведение тоже не избежало проверки. И здесь обошлось без серьезных нареканий. «То, что мы увидели в Ядрине и что увидели здесь, в Алатыре, — большая разница. Ситуация в Алатыре лучше. И это совершенно объективная оценка. Если взять, к примеру, работу пищеблоков, то в других районах обнаруживаются недопустимые нарушения. От невыполнения правил дезинфекции до отсутствия у поваров средств индивидуальной защиты», — сказала Алла Салаева.

Конечно, основной темой заседания было соблюдение санитарных правил общеобразовательными организациями. Но обсуждался и другой вопрос — о проводимых в этом году капитальных ремонтах дошкольных и школьных образовательных учреждений. В той же гимназии № 6 до сих пор не закончились кровельные работы. Представитель подрядной организации уверил, что они будут завершены до 10 октября. Также обсуждались планы по реконструкции образовательных объектов на следующий год, чтобы не получилось так, как нынче со школами в Вурнарах и Шумерле…

Фото Олега Мальцева

Правильное мытье и дезинфекция посуды, работа в индивидуальных средствах защиты, сбалансированное меню — к работе столовой у выездной рабочей группы особое внимание.