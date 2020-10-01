Учитель английского языка из Канашского района представляет Чувашию на Всероссийском педагогическом форуме

Наталья Петрова преподает в Шихазанской средней общеобразовательной школе Канашского района Чувашии. В числе 100 педагогов из разных регионов России она стала участницей педагогического форума «Линейка» в подмосковной Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Учитель из Чувашии поделилась, как прошел обмен опытом воспитательной работы и какие новые методы работы она будет применять в обучении детей и в общении с коллегами.

Наталья Петрова рассказала, что на форуме у нее появились новые знания и идеи, которые помогут ей развивать институт наставничества в своей школе.

«Я для себя нашла совершенно новые идеи и направления, которые также могу развивать и подключать своих коллег», — сказала она, добавив, что непременно будет применять инструменты форсайт-сессии и плейбек-театра для раскрытия потенциала коллег и учеников.

Участие в форуме вдохновило молодого педагога. На вопрос, какой она представляет школу будущего, Наталья Петрова описала образ инновационного образовательного пространства цифровой среды с мини-роботами, усовершенствованными программами, где ресурс каждого ученика будет раскрываться и использоваться для развития гармоничной личности. Она отметила, что это будет приоритетом воспитательного процесса.

«Самое главное качество для учителя – это умение завлечь детей, умение зажечь ту искру, которая ведет работу ребенка, раскрывая талант и потенциал каждого ученика, который приведет к нужному конечному результату», — уверена Наталья Петрова.

Отметим, что Молодежный педагогический форум «Линейка» прошел накануне Дня учителя в подмосковном Солнечногорске в минувшие выходные, 3-4 октября. Участниками форума в «Сенеже» стали молодые педагоги из более чем 30 российских регионов — наиболее активных участников конкурса «Учитель будущего». Ряд сессий и выступлений доступны онлайн.