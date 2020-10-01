В Чувашии началась подача тепла в жилые дома

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На данный момент из 3977 многоквартирных домов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, 1151 получили тепло. Это составляет 29%.  Об этом сообщил 5 октября на еженедельном совещании в Доме Правительства министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев. Глава Чувашии Олег Николаев обозначил, что вопрос важный и взял его на личный контроль. Он поручил незамедлительно докладывать ему в случае возникновения проблем.

Теплом уже обеспечены все многоквартирные дома в Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Ибресинском, Козловском, Комсомольском, Красночетайском, Порецком, Урмарском, Шумерлинском, Ядринском, Яльчикском районах и городе Шумерля.

На этой неделе начнется массовая подача тепла в жилые дома Чебоксар и Новочебоксарска.

 

Опубликовано: 5 октября 2020 г.


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