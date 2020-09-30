«Счастливое» пианино и картофельные страсти. История республики на страницах «СЧ»

55 лет назад

3 октября 1965 года

В большом зале Чебоксарского горисполкома проходят торжественные церемонии бракосочетания молодых горожан.

«Вот к столу подходит первая пара: студент Волжского филиала МЭИ Леонид Венедиктов и студентка педагогического института Люда Александрова. Заведующая бюро ЗАГС Тамара Петровна Громова желает им счастья и торжественно вручает свидетельство о браке. <…>

Одна за другой подходят пары. Всего в сентябре в городе зарегистрировались 396 юношей и девушек.

Текст и фото С. Игнатьева».

Чебоксарцы Н. Березин и А. Александров предъявили в Центральную сберегательную кассу лотерейные билеты шестого выпуска.

«Оба они оказались обладателями счастливых билетов. Каждый выиграл пианино марки С-5 стоимостью по 526 рублей 50 копеек.

Н. Белов, Е. Кузьмина».

Два дня на колхозном рынке Чебоксар шла торговля цветами в фонд помощи детям Вьетнама, испытывающим тяготы и лишения от нападения американских агрессоров.

«Свыше сорока членов секций цветоводства и озеленения города принимало участие в продаже цветов, выращенных на своих участках. Нарядные букеты переходят из рук в руки. Любители-цветоводы продают населению разноцветные георгины, гладиолусы, флоксы, астры…

За короткий срок здесь было продано цветов на 450 рублей. Собранные средства тут же внесли в Госбанк для отправки во Вьетнам.

Д. Лаврентьев».

50 лет назад

3 октября 1970 года

В Чебоксарах идут съемки документального фильма «Иван Яковлев — чувашский просветитель».

«На этом снимке вы видите группу кинематографистов Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (слева направо): оператор Александр Маринченко, директор картины Лев Кузьмичев и оператор Михаил Вентцель».

40 лет назад

28 сентября 1980 года

Пенсионерка Николаева прислала письмо в редакцию: в магазине № 30 Восточного поселка невозможно закупить картошки на зиму. То ее привозят только для детсада, то для знакомых.

«Когда машина приходит, директор магазина выгружать на землю картошку не велит, продажа идет прямо из кузова. Дадут лопаты двоим-троим, и те насыпают только в свои мешки. А мы, пожилые, бегаем вокруг машины и хватаем выпавшие клубни из-под колес, нас прогоняют. Многие недовольны такой торговлей».

Ответ начальника отдела заготовок картофеля и овощей Министерства торговли Чувашской АССР А.Я. Николаева был таким: «Для продажи картофеля развернута вся торговая сеть города. Это 40 крупных магазинов объединения «Продтовары», 25 магазинов и 12 сезонных павильонов горплодоовощторга. <…> Торговля идет бесперебойно везде. В день продаем около ста тонн. Всего в Чебоксарах уже продано свыше трех тысяч тонн».

Но реальность, увиденная глазами корреспондентов, не так уж радужна:

«Магазин № 22 Чебоксарского горплодоовощторга (улица Хевешская, 31). У входа покупателей встречает объявление-призыв такого содержания: «Заготавливайте картофель на зиму. Продается он в неограниченном количестве напротив магазина». Действительно, двое покупателей выковыривают из земляной кучи редкие клубни. Едва удается набрать таким образом авоську. Вот так «в неограниченном количестве».

Магазин № 29 объединения «Продтовары» (проспект Мира, 15). На тротуаре перед входом одиноко стоят весы. Возле них груда земли, в которой кое-где белеют мелкие клубни. Как говорится, остатки былой роскоши.

«Роща» (улица Гузовского, 4). На улице несколько ящиков картошки, смешанной с грязью. К ним никто не подходит».

25 лет назад

29 сентября 1995 года

Группа операторов и режиссеров из Нижегородской области по заданию губернатора Бориса Немцова выехала в город Ядрин на съемки очерка о редакторе частной газеты «Эхо глубинки» Константине Федоровиче Кондратьеве.

«Внимание постоянного подписчика «Эха» Бориса Немцова привлекли оригинальные суждения авторов о жизни в провинции, а также личность бывшего фронтовика, по-своему осмысливающего ход преобразований в России. <…> Нижегородцы планируют запустить в эфир отснятые в Ядрине кадры в начале 1996 года.

Между прочим, «Эхо глубинки» выписывают в Москве и Санкт-Петербурге, на Сахалине и Кавказе».