5 октября — День учителя

Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Мне приятно осознавать, что в Чувашской Республике очень много талантливых, мудрых, гуманных педагогов, настоящих профессионалов, которые щедро делятся накопленными знаниями со своими учениками, душой болеют за их успехи.

Молодым, начинающим преподавателям хочу пожелать одно — верьте в свои силы и всегда стремитесь к новым победам: личным и общим.

Ветеранам учительского труда выражаю слова глубокой признательности. Ваши преданность избранному делу, мудрость, ответственность, самоотверженность во многом определяют судьбы подрастающего поколения, а значит и путь развития нашей республики.

Огромное вам спасибо за кропотливый труд и знания! За ваши терпение, понимание и умение разрешать любые ситуации! Спасибо за каждое доброе слово поддержки и мудрые советы!

Желаю вам профессиональных удач, оптимизма, творческого поиска, удачных находок и успешных свершений в задуманных делах.

Крепкого здоровья и счастья вам!!!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев

Уважаемые учителя, работники сферы образования, ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя! У вас очень непростая и ответственная работа. Сложно назвать другую профессию, от которой настолько зависит будущее нашей страны. Именно вы формируете интеллектуальный потенциал России.

Со своей стороны Президент Владимир Путин и органы власти стараются делать все возможное для улучшения условий работы учителей. С 1 сентября классные руководители получают федеральную надбавку в 5 тыс. рублей, при этом сохраняются региональные и местные доплаты.

Фракция «Единой России» в Госдуме продолжает работу над совершенствованием системы оплаты труда педагогов. Мы делаем все, чтобы установить справедливое соотношение оклада и компенсационных выплат. Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении.

Дорогие учителя! Спасибо вам за высочайший профессионализм, вдохновенный труд и душевную щедрость! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»,

депутат Государственной Думы Алена Аршинова

Дорогие учителя, руководители образовательных учреждений, ветераны системы образования!

Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!

Труд учителя не только один из самых благородных, созидательных и творческих, но и один из самых трудных и ответственных. У каждого из нас навсегда в памяти остался свой наставник, благодарность которому мы проносим через всю жизнь, который учил читать и писать, распознавать добро и зло, быть честным и справедливым, уважать старших, любить родной край. Огромное спасибо вам за ваш благородный и ответственный труд. Ваша любовь, терпение, профессиональная порядочность и добросовестность — залог здорового развития нашего общества.

От всей души желаем вам успехов и творческих удач в вашем нелегком, но благодарном труде, крепкого здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким!

С уважением,

депутаты Государственной Думы Анатолий Аксаков и Игорь Моляков