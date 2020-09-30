Новости районов короткой строкой

В АЛИКОВСКОМ РАЙОНЕ начался ремонт водонапорных башен и водозаборных скважин. Администрация предупреждает жителей района о вероятных сбоях в централизованном водоснабжении, просит отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее запастись питьевой водой.

В ПОРЕЦКОМ РАЙОНЕ строят хоккейную площадку около ФСК «Дельфин». Площадь хоккейного «поля» составит 1745 кв. м. Зимой тут будет каток, а летом обустроят площадку для волейбола и баскетбола.

В КОМСОМОЛЬСКОМ народном музее «Земля и люди» открылась выставка «Природа, охота и охотничьи трофеи», посвященная Дню отца в Чувашии. Здесь представлены различные виды трофеев: рога, клыки, шкуры, таксидермические скульптуры животных и птиц и другие экспонаты.

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ по просьбе горожан благоустраивают аллею от улицы Пионерской до улицы Солнечной. По этой дороге сотни детей ходят заниматься в кружки центра творчества и секции спортшколы № 1. Недавно там заменили асфальт. В будущем наладят освещение и поставят скамейки.

В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» высадили 1,5 тысячи саженцев дуба черешчатого и липы вблизи деревни Тюнзыры. Доброе дело волонтеры посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.