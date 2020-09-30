Валентина НИКИФОРОВА: Классическая музыка способна звучать в унисон со временем

Симфонический оркестр театра оперы и балета осваивает новый музыкальный язык

27 сентября праздничным концертом-открытием 61-го театрального сезона Чувашский театр оперы и балета распахнул свои двери после долгого перерыва. Казалось бы, старт дан и можно выдохнуть, но творческие планы не заставляют себя ждать. Уже 17 октября здесь начнется перенесенный с апреля XXIV Международный балетный фестиваль, который кроме шедевров мировой хореографии («Дон Кихот», «Баядерка», «Корсар», Гала-концерт) подарит премьеру балета «Хуркай?к ?ул?» («Дорога лебедей»). Современная музыка, к тому же национальная (партитуру пишет чувашский композитор Андрей Галкин), — серьезное испытание не только для балетной труппы, но и для симфонического оркестра. Впрочем, когда на посту регулятора группы первых скрипок заслуженный работник культуры Чувашии Валентина Никифорова, волноваться не о чем.

Если классические произведения сыграны музыкантами не один десяток раз, то теперь — новые средства выразительности, стилистика, язык, порой настолько неожиданный и экстраординарный, что требует полного переосмысления игрового процесса, от приемов звукоизвлечения до штриховой техники, и Валентина Андреевна сравнима с первопроходцем. Кроме того что вместе с концертмейстером она отвечает за качество общего звучания и ведет за собой весь оркестр театра, где преданно служит почти тридцать лет после окончания Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова и Московского музыкально-педагогического института имени Гнесиных, ей нередко поручают исполнение соло. В личном репертуаре артистки оперы «Мадам Баттерфляй», «Иоланта» и «Риголетто», оперетта «Мистер Икс» и мюзикл «Бременские музыканты». Особенно часто приходится солировать в балетах («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Баядерка», «Дон Кихот», «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Сарпиге», «Труффальдино»), где в силу интонационного богатства и теплоты тембра композиторы доверяют скрипке самые лирические эпизоды.

Среди недавних проектов с участием солистки — флешмоб «Оперетта для всех» в Торговом центре «Каскад» в июне прошлого года, направленный на приобщение молодого поколения чебоксарцев к классической музыке и давший понять, что она способна звучать в унисон со временем. «Подобные акции, когда голоса инструментов вписаны в контекст нашего города и как бы включаются в диалог с его ритмами, очень помогают тем, кто считает музыкальные жанры трудными для восприятия и попросту боится купить билет в театр или филармонию», — говорит Валентина Никифорова. Множество желающих поступить к ней в скрипичный класс — главное доказательство того, что академическое искусство доступно не только взрослым, но и детям, а гаммы и арпеджио могут увлекать не меньше компьютерных игр.

Воспитанники Валентины Андреевны с достоинством представляют Чебоксарскую музыкальную школу № 4 имени В.А. и Д.С. Ходяшевых на городских и республиканских мероприятиях, завоевывают призовые места и выбирают музыку своей профессией. В их числе — лауреат I премии на международном конкурсе в Киеве Илья Ким, продолживший обучение в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени П.И. Чайковского, а затем в США у всемирно известного скрипача и педагога, профессора Истменской школы музыки Олега Крысы.

Скрипка Валентины Никифоровой тоже звучала во многих городах и странах, от Испании и Португалии, куда она выезжала в составе оркестра на Европейский Рождественский фестиваль Иоганна Штрауса, до Московского дома музыки. Выступление на столь престижной концертной площадке, куда удается попасть даже не каждому столичному коллективу, стало возможным благодаря Всемирному Шаляпинскому фестивалю, где с легкой руки главного дирижера театра Ольги Нестеровой наши музыканты аккомпанировали лучшим певцам современности.

Мария Митина

Фото Сергея Михайлова

На гастрольной карте Валентины Никифоровой, охватывающей почти весь мир, — Италия, Польша, Катар, Азорские острова, Объединенные Арабские Эмираты, а также Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Сыктывкар, Йошкар-Ола.