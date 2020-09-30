В минувший понедельник сгорели две дачи, три человека погибли

Около 11 часов дня в коллективном саду «Мечта», расположенном в деревне Хунав Канашского района, сгорел заброшенный дачный дом. По предварительным данным, погиб 47-летний мужчина без определенного места жительства, а причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Вечером горел еще один дачный дом — в садовом товариществе «Птицевод», что около деревни Большие Карачуры Чебоксарского района, там проживали 63-летние супруги. Их тела обнаружены на месте происшествия. Предположительно, огонь возник из-за неисправности электрического теплового оборудования. Следственное управление СУ СКР по Чувашии проводит проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение.