Конкурс поможет школьникам заработать миллион на обучение в вузе

44 школьника из Чувашии стали участниками прошедшего в Нижнем Новгороде полуфинала всероссийского конкурса «Большая перемена». Всего же на полуфинал собрались более тысячи старшеклассников из регионов ПФО. В течение трех дней они работали над решением кейсовых заданий, принимали участие в добровольческих акциях и творческих флешмобах. В частности, конкурсанты помогли Нижнему Новгороду в реставрации надписи «Стрелка» на слиянии рек Ока и Волга и разрисовали скамейки для детских домов.

«Уверен, что участие в конкурсе «Большая перемена» откроет вам новые возможности для успешного старта в профессию, — обратился к полуфиналистам заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев. — Для страны крайне важно, чтобы талантливые ребята имели возможность максимально раскрыть свои способности». Всего в рамках конкурса запланировано 18 полуфиналов во всех федеральных округах, сообщают в Минобразования Чувашии. Они состоятся до 25 октября. По итогам испытаний в финал выйдут 1,2 тысячи школьников. А наградой для трехсот победителей «Большой перемены» станет миллион рублей на оплату обучения в вузе. Также ребята смогут получить до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.