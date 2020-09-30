Для граждан старше 65 лет продлен режим самоизоляции

Глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ «Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции». Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, согласно этому документу продлеваются периоды самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Так, периодами самоизоляции для них считаются периоды с 5 октября по 18 октября, а также с 19 октября по 1 ноября этого года — с возможным последующим продлением.
Опубликовано: 30 сентября 2020 г.
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