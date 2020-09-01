Чÿклеме «адаптировали» под условия пандемии

Гимн крестьянскому труду

Пандемия не помешала нашим соплеменникам, проживающим в разных регионах страны, отметить один из самых торжественных обрядов осени — Чÿклеме. Коронавирус, конечно, внес свои коррективы, но не помешал сохранить главную суть действа — благодарение за новый урожай и моление за будущий обильный. Несмотря на то, что праздник нынче в основном проходил в онлайн-режиме, чувашским национально-культурным автономиям удалось продемонстрировать оригинальные программы.

От Акатуя до Чÿклеме

Пожалуй, первыми гимн великому крестьянскому труду пропели нынче в Ульяновской области, там его провели еще в августе. Новшеством стало то, что симбирские соплеменники объединили нынче в онлайн-формате два самых главных чувашских земледельческих праздника, назвав его «От Акатуя до Чÿклеме (от посевной до уборочной)». Виртуальный формат не помешал продемонстрировать все основные обряды земледельческого цикла нашего народа: Акатуй — окончание весенне-полевых работ, Вырма — жатва, уборочная страда. Авăн — праздник начала молотьбы, Чÿклеме — освящение нового урожая. Обрядовые, песенные и танцевальные композиции, отражающие эти праздники, представили самодеятельные творческие коллективы семнадцати муниципальных образований Ульяновской области, а также ансамбли «Асамат» и «Атай» из Чувашии. Такое единение, по мнению СМИ, позволяет как можно больше узнавать об уникальных традициях чувашского народа.

Кроме обрядов, в своих видеороликах участники праздника провели также мастер-классы по приготовлению блюд традиционной чувашской кухни, созданию национальных украшений и оберегов. А любители чувашской литературы и поэзии смогли «посетить» Литературную гостиную «Читаем Константина Иванова».

Старт празднику был дан 22 августа на официальном сайте Центра народной культуры Ульяновской области: ulcult.ru и в социальных сетях учреждений культуры: vk.com/ulcult73, twitter.com/ulcult, facebook.com/ulcult.

Фестиваль чувашского земледелия

Не оставили без уже полюбившегося праздника своих соотечественников и чуваши Иркутской области. По решению национально-культурной автономии «Юлташ» нынче он проходит как «Фестиваль чувашского земледелия «От Акатуя до Чÿклеме». Идентичны с ульяновцами не только название праздника, но и формат.

И как можно судить по сообщениям на сайте автономии, видеоролики снимаются не только в районах области, но и в самой столице. А участниками выступают творческие коллективы и других народностей губернии.

Особо примечателен Заларинский район — в онлайн-празднике, посвященном пятому областному чувашскому Чÿклеме и четвертому фестивалю «Кĕр сăри», выступили творческие коллективы более 35 муниципальных образований. Фестиваль чувашского земледелия «гулял» там, на территории села Моисеевка, с 25 по 27 сентября. Программа включала не только выступления коллективов художественной самодеятельности, но и дегустацию блюд национальной кухни, выставку мастеров народного промысла и конкурс «Королева осени».

Как сообщается на сайте, онлайн-фестиваль чувашского земледелия «От Акатуя до Чÿклеме» можно будет увидеть на интернет-ресурсах в конце сентября — начале октября.

Праздник единения и дружбы

А вот в Красноярском крае Чÿклеме провели в реальном режиме. Нынче праздник чувашских земледельцев на Енисее проходит в десятый раз. Маленький, но юбилей. Поэтому губернатор разрешил провести его с гостями и зрителями, правда, в ограниченном количестве.

Если раньше на Чÿклеме собирались до тысячи человек, то нынче в нем участвовали чуть более 200. Тем не менее, рассказал по телефону президент национально-культурной автономии чувашей края Геннадий Храмов, чувашский праздник нового урожая в селе Казачинском прошел ярко и весело. Официальная часть, которая включала поздравления и поощрения активистов общественных организаций, ничуть не нарушила принятый ход праздника. В импровизированных двориках все также угощали национальными блюдами, демонстрировали декоративно-прикладное творчество народных мастеров.

С азартом прошел и волейбольный турнир между сборными командами автономии и Казачинского района. Правда, победили казачинцы, лишний раз доказав, что дома и стены помогают…

Но огорчаться, по словам Геннадия Ивановича, не стоит, ведь Чÿклеме и в этот раз подтвердил, что это праздник для всех народов края. Со сцены вместе с чувашскими творческими коллективами выступали и ансамбли других национальностей, а похвалиться выращенным новым урожаем наряду с чувашскими приехали татарские, латышские, немецкие, армянские земледельцы. И все вместе, заканчивая праздник, пусть в масках и перчатках, встали в единый хоровод.

Обряды Чÿклеме хорошо знают участницы чувашского ансамбля «Иăмра» из села Новолетники Иркутской области.