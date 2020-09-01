Житель Чебоксарского района попытался сдать в металлолом дорожные знаки

В полицию Чебоксарского района обратились работники одного из предприятий по ремонту дорог и сообщили о не совсем обычной краже.

С территории их организации было похищено девять знаков «Остановка запрещена» стоимостью около 8 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в краже проживающего неподалеку 61-летнего сельчанина. Похищенные дорожные знаки, которые тот намеревался сдать в пункт приема металлолома, были изъяты. Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.