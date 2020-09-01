Педагогический институт строится. Чебоксары, середина 1950-х годов

Фото Конона Белкова

Пединститут к этому времени успел сменить несколько адресов: с осени 1930 года — Карла Маркса, 32 (будем называть современные адреса), с весны 1935 года — Карла Маркса, 52/2, с декабря 1941 года — город Мариинский Посад, с мая 1945 года — площадь Республики, 2. В 1951 году началось строительство нынешнего главного корпуса, и к лету 1955 года он выглядел так.

Самым крупным городским сооружением в то время был Дом Советов, так вот всегда уточнялось, что новое здание пединститута по объему будет гораздо больше. Будущие педагоги тем временем занимаются в здании бывшей школы № 7 и, как писала наша газета в январе 1956 года: «…частенько устремляют свои взоры на огромный четырехэтажный корпус, строящийся напротив. С надеждой думают они о том, когда из тесных комнат и коридоров школьного здания перейдут в новое помещение».

Даже с угла сквера напротив 36-квартирного дома (дом № 31) здание пединститута действительно выглядело огромным. А если учесть, что сложено оно было из красного кирпича, второй год стояло неоштукатуренным и частично остекленным, то оставляло впечатление чего-то грандиозного и в то же время жутко-загадочного. По крайней мере, для пожилой пары, которая наверняка помнит, что еще лет двадцать назад здесь, на месте ограды, стояли деревянные дома с огородами, садами и хозяйственными постройками, и точно такие же дома стояли на месте этой стройки.

Мальчишка слева — это старший сын Конона Белкова, ему эти воспоминания ни к чему, поэтому все воспринимается проще — какое мне дело до вашей архитектуры, отец фотографирует, надо в кадр попасть. Кстати, все звали мальчишку Берик, но в особых случаях — Бернардо. Альберт рассказывал, что отец одно время просто бредил Шекспиром, поэтому и назвал старшего сына в честь персонажа трагедии «Гамлет».

Перенесемся на год вперед и перейдем на другую сторону сквера, ближе к улице Карла Маркса. Кто сейчас помнит такие агрегаты (иначе и не назовешь) для продажи мороженого?

Это были ящики на колесах, наполненные сухим льдом, в которые вставлялись алюминиевые сосуды с мороженым. Мороженщик доставал формочку, закладывал в нее вафельный кружок, открывал сосуд с мороженым, ложкой накладывал мороженое в формочку, наполнив формочку накрывал ее вторым вафельным кружком, затем выдвигал штырек… Словом, процесс был сложным и длительным.

Еще одна примета того времени — молочница, стоящая в очереди. Это сейчас полные полки в сетевых магазинах, да «молокоматы» на улицах, а тогда в основном молоко было деревенское. Вставали девушки ни свет ни заря и пешочком до города с корзинами на коромысле, а в корзинах-то бутыли объемом 3 литра (их еще называли «четверть»), масло, творог… Нелегкий труд.

Так, а что же с пединститутом? С ним все в порядке и, как писала газета 1 сентября 1956 года: «Поравнявшись с новым зданием педагогического института, редкий прохожий еще раз не окинет его взглядом. Убраны леса, закончена наружная штукатурка, и красивое светлое здание с его простыми строгими линиями полностью открыто глазу». Но оставались еще отделочные работы внутри, так что студенты стали заниматься в новом здании только со второго семестра — в феврале 1957 года.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова