Минпром Чувашии поможет местным производителям решить проблему сертификации на западных рынках

Российские предприятия при выходе на зарубежные рынки нередко сталкиваются с различными формами нетарифного регулирования. Это, естественно, ограничивает возможности для экспорта продукции, в том числе предприятиям Чувашии. Вот что сказал на эту тему на состоявшемся после планерки брифинге министр промышленности и энергетики республики Евгений Герасимов:

— Действительно, нетарифное регулирование широко распространено, и оно достаточно разнообразное. Это, в частности, формализация подхода к сертификации продукции, затягивающая данный процесс на многие месяцы, с чем столкнулся, к примеру, Чебоксарский завод имени В.И. Чапаева. Другой фактор — обязательная сертификация продукции, нередко требующая начального платежа, превышающего сто тысяч евро, и ежегодного «поддерживающего» платежа до нескольких десятков тысяч евро. Фактическим же получателем данных сумм является компания-производитель в экономическом союзе дальнего зарубежья, которая в том числе за счет платежей российских компаний ведет научно-исследовательские работы над продуктом. Доступа к их результатам российские компании не имеют, но через какое-то время возникают новые требования к продукту или его упаковке.

Для решения данной проблемы нами планируется более активно заняться вопросами сертификации и предложить ряд нестандартных шагов. Речь идет о разработке комплекса мер по преодолению данных ограничений. В последующем намечено предложить эти решения для оценки Минпромторгу России.