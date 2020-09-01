Данил Салимбаев о карантине, балете и сокровищах чувашского эпоса

В самом начале нового театрального сезона нам удалось побеседовать с Данилом Салимбаевым — художественным руководителем балетной труппы театра оперы и балета — о том, как артисты пережили карантинное лето и чем театр порадует зрителя на предстоящем балетном фестивале.

— Данил Вахапжанович, спасибо, что нашли время для встречи, по расписанию видно, что график работы у театра сейчас очень плотный.

— Да, кроме того что идет подготовка к фестивалю, нас с балетом «Аттила» пригласили на Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны» в Самару. Приглашение было на весну-лето, а поскольку все перенеслось, то это будет происходить… собственно говоря, все уже началось. А само наше выступление запланировано на второе октября.

— Расскажите, как труппа пережила карантин. Ведь это трудно себе представить — артист балета без сцены пять месяцев!

— В этой ситуации все, наверное, оказались. Артистам балета, как и спортсменам (близкие по методам работы профессии), было сложнее всего, потому что заниматься дома возможно, но в очень усеченном варианте. Большинство из них занимались по интернету. В этом было и что-то интересное, потому что уроки можно было брать какие угодно, по всему миру, но нагрузка все равно в таком случае минимальная. Речь идет о поддержании чисто внешней формы. Когда мы вышли в зал, приходилось начинать очень осторожно. И процесс восстановления, как бы мы его ни форсировали, все равно не произойдет мгновенно. Но, слава богу, какой-то период мы уже находимся в залах…

— А когда вы начали работать?

— Фактически — в усеченном режиме — с начала этого месяца. До этого, в августе, я старался приглашать солистов, понимая, что, когда мы выйдем, нагрузка в первую очередь ляжет на них. Дело в том, что в этом году мы выиграли грант Главы Чувашской Республики на спектакль «Хуркай?к ?ул?» — «Дорога лебедей». Идея создать сказку для всей семьи на основе чувашского эпоса у нас витала давно. Это уже третий национальный спектакль в балетном репертуаре театра. (Первые два — балет «Сарпиге» и премьера прошлого сезона балет «Аттила. Рождение легенды». — М.Г.). Либретто написал я, фактически это четыре разных сюжета, сплетенных в одну сказочную историю. Из каждого я взял, может быть, даже не поворот, а какую-то деталь, которая, собственно, стала одной из ключевых точек в развитии действия. Чувашский эпос, как и любой другой, наполнен большим количеством совершенно волшебных гиперболизированных образов, надо только иметь возможность взглянуть на них сверху, чтобы увидеть все это. Кстати, в балете будет настоящий чувашский танец, построенный по всем его канонам. Мы старались сохранить этническое, насколько это возможно, чтобы остаться в рамках своего жанра, балета. Жанр очень условный, но именно поэтому сказки так хорошо на него ложатся.

— Хочется немного узнать о самой постановке: о чем история, какие в ней есть герои… Кто играет заглавные партии?

— Интригу раскрывать не очень хочется… Главные персонажи в этом спектакле — красавица Пинеслу, солнышко — Х?вель и злая лесная ведьма Сехметь. Между ними и происходят все перипетии. И конечно, это история о любви. Почему «Хуркай?к ?ул?»? У спектакля двойное название: «Хуркай?к ?ул?» — «Дорога лебедей». В оригинале одной из сказок, когда Пинеслу грозит гибель, к ней прилетают волшебные птицы, лебеди, которых она просит о помощи, а когда они ее уносят на Луну, начинает плакать и переживать, как же найдет ее любимый. И тогда лебеди, каждый, бросая по перышку, составляют дорогу — так и появляется на небе Млечный путь.

— Это очень красиво! А кому вы доверили оформление спектакля?

— Оформление мы делаем с Валентином Федоровым. У меня вообще никаких сомнений на эту тему не было, потому что он прекрасно владеет темой и очень хорошо чувствует себя в национальном материале, так же, кстати говоря, как и композитор Андрей Галкин. Он и сам пишет произведения, облеченные в некий национальный стиль, а кроме того, в спектакле мы использовали переработанные для этого фрагменты народной музыки. И художник, и композитор — опытные мастера, с которыми легко и интересно работать.

— Судя по вашим словам, история получилась очень живая и динамичная.

— Да, поскольку спектакль для всей семьи, нужно было сделать так, чтобы было не скучно маленьким детям (возрастной ценз спектакля — 0+) и в то же время интересно взрослым, поэтому события развиваются очень стремительно. Несмотря на то что балет двухактный, мы стараемся не сильно испугать длительностью: один акт — 40 минут, а второй еще короче, 30-35 минут. Такое разделение действия я считаю необходимым, потому что антракт — это немаловажная часть театра и для малышей, и для взрослых, чтобы они немного почувствовали атмосферу театра, подумали над тем, что произошло в первом акте, отдохнули…

— 17 октября «Дорога лебедей» открывает XXIV Международный балетный фестиваль. Расскажите в нескольких словах о том, что еще увидят зрители. По традиции в фестивале принимает участие много приглашенных артистов. Будут ли гости в этом году?

— Да, программа фестиваля немного поменялась. В этом году не будет приглашенных артистов из-за границы (уж очень велик риск создать им проблемы с возвращением). Но мы понимаем, насколько важно сейчас устроить праздник и порадовать зрителя, и пригласили солистов ведущих российских театров. На следующий день после открытия, 18 октября, планируется спектакль «Дон Кихот» — веселый, красочный спектакль с участием солистов Большого театра Евгении Образцовой и Дениса Родькина. Они уже были у нас на фестивале и оставили самое лучшее впечатление.

Свою работу мы продолжим 20 октября — приедут ближайшие соседи из Нижнего Новгорода, целый коллектив. У них недавно поменялся художественный руководитель, и прямо перед пандемией вышел премьерный спектакль «Корсар». Тоже интересный, очень красочный и экзотический, с большим количеством приключений и перипетий — название говорит само за себя.

23 числа мы покажем один из самых любимых зрителями спектаклей — «Баядерка». Приедут к нам ее танцевать ведущие солисты из Мариинского театра — Андрей Ермаков и Оксана Скорик. И на закрытие — гала-концерт. Помимо приглашенных артистов балета у нас будут еще и приглашенные дирижеры. На «Дон Кихот» приедет дирижировать Анатолий Рыбалко — художественный руководитель Карельской государственной филармонии, а на гала — Сергей Кисс, который хорошо нам знаком, сейчас он работает в Иваново.

На гала-концерт мы пригласили четыре пары солистов. Это будут запомнившиеся по прошлому фестивалю Ирина Перрен и Марат Шемиунов (Михайловский театр); из Москвы, театра Станиславского и Немировича-Данченко, — Евгений Жуков и Елена Соломянко. Приедут и солисты Кремлевского балета — Егор Мотузов и Екатерина Первушина, они тоже уже полюбились нашим зрителям. В «Баядерке» Егор Мотузов исполнит партию Божка (одна из блестящих второстепенных ролей, которую Егор танцует потрясающе). И впервые у нас на фестивале будут гости из Бурятии, Улан-Удэ: Баярма Цыбикова и Эльдар Ванданов. И, конечно, будут наши солисты. Вот такая программа. Думаю, никто равнодушным не останется, потому что все равно лучшие танцовщики работают в России.

Фото из архива Театра оперы и балета

Балетная труппа театра с нетерпением ждет фестиваля и встречи со зрителями.