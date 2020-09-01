АЛЕНА АРШИНОВА

депутат Госдумы России, секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Министерство просвещения Российской Федерации утвердило изменения в порядок приема детей в российские школы. В частности, теперь закреплено преимущественное право семьи на устройство детей в одну школу, если в ней уже обучаются их братья и сестры. Напомню, такое право мы установили федеральным законом «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», принятым в ноябре прошлого года. При этом такое право касалось не только школ, но и детских садов. И если для детских садов новый порядок приема был утвержден министерством в мае, то для школ решение вопроса несколько затянулось».