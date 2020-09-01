Поисковики устанавливают личность погибшего под Ленинградом солдата из Алатырского района

23 сентября в урочище Вороново под Санкт-Петербургом Вологодским поисковым отрядом найдены останки красноармейца. Сохранившийся вкладыш солдатского медальона, к сожалению, позволил прочитать лишь имя, отчество бойца и, видимо, его супруги: Григорий Михайлович и Мария Афанасьевна.

Сам боец 1914 года рождения, уроженец бывшего Кувакинского района. Фамилия супруги, возможно, начинается с буквы «з» или «в». Вологодские поисковики продолжают работать на месте бывших сражений Великой Отечественной войны и надеются, что с помощью коллег из Чувашии удастся выяснить фамилию не только этого бойца, но и других красноармейцев, чьи останки обнаружены в Вороново.

И региональное отделение Поискового движения России обращается к жителям Алатырского района и всей республики с просьбой помочь в установлении фамилии бойца и поиске его родственников.