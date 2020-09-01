Житель Шумерли ожидает суда за стрельбу из охотничьего ружья с балкона

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Шумерле завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением охотничьего ружья.
По версии следствия, в июле этого года вечером 45-летний мужчина, будучи подшофе, с балкона своей квартиры на четвертом этаже высказал замечание двоим мужчинам, находившимся у подъезда, громко разговаривавшим между собой. А после этого дважды выстрелил из охотничьего ружья по площадке и тротуару, вблизи которых находились разговорчивые мужчины.
Ружье и боеприпасы к нему у обвиняемого изъяты. До суда он находится под домашним арестом, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Опубликовано: 21 сентября 2020 г.


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