Художественная школа не заплатила за мольберты

В апреле этого года в Канаше детская художественная школа заключила с индивидуальным предпринимателем контракт на приобретение мольбертов «Хлопушка».

Несмотря на то, что подрядчик обязательства по контракту исполнил в срок и в полном объеме, часть оплаты в размере 67500 рублей не была переведена на его счет. Это в ходе проверки выяснила Канашская межрайонная прокуратура, которая затем направила представление в центр закупок и бухгалтерского обслуживания города. После вмешательства надзорной инстанции задолженность перед подрядчиком по исполненному муниципальному контракту погашена в полном объеме.