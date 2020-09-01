Объекты культурного наследия взяли под присмотр

Чтобы не утратить корни

Управление Росреестра по Чувашии поставило на государственный кадастровый учет церковно-приходскую школу в селе Алдиарово Янтиковского района, которая была построена еще в XIX веке.

— Примечательно, что в 1886 году участие в торжественном открытии школы принял выдающийся просветитель чувашского народа Иван Яковлев, — рассказала помощник руководителя управления Ольга Лебедева. — С годами здание, где детей учили Закону Божию, основам письма, чтения и арифметики, пришло в упадок и его забросили. Документы о собственнике утеряны, поэтому школа поставлена на учет как бесхозяйный объект. А ведь еще в 1974 году строение было включено в республиканский список памятников истории и культуры и подлежало государственной охране.

По данным управления Росреестра, всего на территории Чувашии находится 379 недвижимых объектов культурного наследия. В основном это церкви, купеческие дома, хозяйственные постройки 18-20 веков. Летом нынешнего года проведена огромная работа по выявлению в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) объектов, имеющих историческую или архитектурную ценность, в отношении которых не было соответствующей отметки. Росреестр не имеет полномочий самостоятельно внести в ЕГРН сведения о принадлежности построек к культурному наследию. Требовалось участие республиканского Министерства культуры, с которым и был отработан этот момент.

Сотрудники управления установили, что в настоящее время на кадастровый учет не поставлены 18 исторически значимых строений. До конца года стоит задача полностью снять этот вопрос с повестки дня. К сожалению, выяснилось, что 33 объекта культурного наследия безвозвратно потеряны. Часть их погибла во время пожара, другие были разрушены и снесены, некоторые утрачены после проведения реконструкции.

По мнению руководителя управления Росреестра Екатерины Карпеевой, проделанная сотрудниками ведомства работа масштабна и очень важна. Внесение в реестр недвижимости сведений о статусе объекта как культурного наследия позволяет обеспечить полную и достоверную картину о его правовом режиме. Отсутствие достоверной информации может привести к градостроительным ошибкам и нарушению требований, запрещающих виды деятельности, которые могут нанести ущерб физической сохранности объекта. Случалось, что инвесторы и собственники не обращали на этот факт должного внимания. Результат плачевен — утрата исторических памятников…

Фото: Церковь Иоанна Крестителя в Ядринском районе утрачена.