Водитель КамАЗа осужден за смертельный наезд на пешехода в Альгешево

Вынесен обвинительный приговор водителю грузовой машины, сбившему на пешеходном переходе женщину.

Как установлено, в декабре прошлого года водитель, управляя грузовым тягачом марки КАМАЗ, двигался по улице Айзмана в Чебоксарах. Кстати, там движение грузовых автомобилей в соответствии с требованиями дорожного знака «3.4» запрещено. Более того, водитель, не проявив должной бдительности и внимательности, грубо нарушил ПДД и допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, от полученных травм она скончалась.

Калининский районный суд приговорил виновного к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также лишив его на год права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Кроме того, суд взыскал с виновника смертельного ДТП в пользу двух потерпевших по 600 тысяч рублей каждому в счет компенсации морального вреда.