Черные лебеди обзавелись птенцами

В чебоксарском зооуголке «Ковчег» пополнение. У пары черных лебедей в конце прошлой недели вылупились два птенца. Родители уже познакомили посетителей живого уголка с малышами — пушистые серые комочки плавают вместе с мамой и папой в прудике и выходят на прогулки.

За четыре года, что живут австралийские черные лебеди в «Ковчеге», они впервые дали потомство, отметил директор детского парка имени А.Г. Николаева Георгий Богуславский. В зооуголке случай стал уникальным — до сего момента даже белые лебеди потомства еще не давали. Птенцы появились в «семье» черного лебедя Черныша и молодой лебедки, поселившейся в парке в прошлом году. К малышам они пока близко никого не подпускают — шипят и отгоняют даже сотрудников «Ковчега». Интересно, что птенцов пара вывела осенью, на пороге холодов. На их родине, в Австралии, вероятно, в это время красивая птица обзаводится выводком, полагают сотрудники зооуголка. Сейчас, в ненастную погоду, птицы обитают в теплом застекленном вольере, откуда могут свободно выйти на улицу. А вот белых лебедей, которые пока плавают в заливе, на зимовку определят примерно через неделю.

В этом году в парке Николаева, кстати, пополнение произошло у сурикатов и коз.

Фото cap.ru

Лебеди верны своей половинке до конца жизни и даже яйца высиживают поочередно.