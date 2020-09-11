В Чувашии состоялся III Всероссийский фестиваль колокольного искусства

Душа моя — это колокол…

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий торопился на фестиваль «Волжские перезвоны» из далекой Бурятии, где передавал дела своему преемнику. Сожалея, что не попал на открытие, он вместе со своей паствой подпевал ансамблю «Ларго», тепло приветствовал и благословлял звонарей, вручал им награды фестиваля и радовался тому, что его служение на Чувашской земле начинается с такого духовного праздника. «Культура колокольного звона облагораживает человека, делает его светлее. Соприкасаясь с этой культурой, человек совсем по-другому смотрит на окружающий мир. Конечно, этот фестиваль должен проводиться ежегодно, эту традицию надо обязательно продолжать», — убежден Владыка Савватий.

…Два с половиной столетия назад в Чебоксарах делали колокола, которые ценились не только в России, их поставляли даже во Францию и Англию. Несколько колокольных заводов отливали благовестники, которые звонили в храмах Казанской губернии. Этим промыслом горожане занимались и в начале прошлого века.

В новом тысячелетии внимание к колокольному делу проявило молодое поколение чебоксарцев. Благотворительный фонд «Время помогать» стал организатором форума звонарей. Дважды — в 2018 и 2019 годах — «Волжские перезвоны» с успехом прошли на площадках Мариинского Посада и Чебоксар, привлекли множество участников из разных регионов России, завоевали большую зрительскую аудиторию.

Суровый 2020 год выдвинул требования, несовместимые с идеей массового праздника. Организация фестиваля из-за коронавируса оказалась под угрозой. Но его все-таки решили провести. Президент фонда «Время помогать» и главный организатор «Волжских перезвонов» Александр Ефимов признался, что все, кто был причастен к делу, чувствовали, как нужен праздник церковного музыкального искусства именно в это непростое время. Он необходим как духовная поддержка и звонарям — участникам фестиваля, и зрителям.

Первый день фестиваля выдался холодным. Но желающих послушать мастеров колокольного звона оказалось немало. На территорию собора Святого Равноапостольного князя Владимира в Новочебоксарске запускали после измерения температуры. Православные добровольцы обрабатывали всем руки и вручали маски. Дальше для пришедших начинался удивительный праздник. Чтобы публика не замерзла, ее поили бесплатным горячим чаем с печеньем. А в серое осеннее небо непрерывно неслись звуки «Волжских перезвонов». К переносным звонницам, сменяя друг друга, выходили мастера из Санкт-Петербурга, Архангельска, Череповца, Дзержинска, Алатыря… На их радостные призывы сочно отвечали звонари с высокой колокольни собора.

Неожиданным оказалось выступление православного звонарского клуба «Кампанъ» из Череповецкой епархии. Выйдя на ступени собора, гости первым делом передали зрителям привет от епископа Череповецкого и Белозерского Игнатия, совсем недавно еще — Мариинско-Посадского. Радостно побратались православные из двух епархий, пообещав дружить и ездить в гости. Литературно-музыкальная композиция «Кампана» называется «Душа моя — это колокол». Она — об исканиях звонаря, о духовном поиске русского человека. Творческая группа — инклюзивная, состоит из колокольщиков и музыкантов, играющих на старинных русских народных инструментах. Все скрепляет православная поэзия в исполнении автора, поэта, члена Союза писателей России Павла Широглазова. Он признается: звонить хочется самому, но пока не получается, зато порывы реализуются в совместном творчестве.

…У каждого звонаря — свой путь к колокольне, к храму, к вере. Александр Вершинин из Дзержинска начинал на разрушенной звоннице, у истерзанной церкви. Колоколов не было, вместо них висели обрезанные газовые баллоны. На них и призывали людей на молитву. Потом он учился в Нижегородской школе колокольного искусства. Навсегда связал свою жизнь с храмом. Говорит, что церковный звон — как молитва. Звонарь обращает свою душу к Богу, извлекая звук из колокола.

Артур Ефремов приехал на фестиваль из Санкт-Петербурга. Пять лет назад Международный центр колокольного искусства привлек его, как строителя, к работам на колокольне. Когда при его участии поднялся к небу и зазвучал шеститонный благовестник, в строителе проснулся звонарь…

Фестиваль «Волжские перезвоны» — это праздник православного музыкального искусства. Его наполняют не только звоны. Певческую программу первого дня украсила своим проникновенным творчеством Юлия Славянская. Тепло и трепетно встречала ее публика — ведь в ее песнях глубокий духовный смысл, откликающийся в каждом верующем сердце. Во второй день фестиваля, а он проходил в Чебоксарах, в храме Новомучеников и Исповедников Российских, в концерте выступил ансамбль казачьей песни «Раздолица», а потом на сцену вышло известное трио из Краснодара — арт-группа «Ларго». Этот концерт стал особым подарком для гостей и участников «Волжских перезвонов», среди которых оказалось немало поклонников и подписчиков группы в соцсетях.

Завершился фестиваль премьерой документального фильма «Святыни Чувашского края». Он снят чебоксарской творческой группой и принят к показу на телеканале «Спас». Лента посвящена памяти митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, рассказывает о сохраненных и восстановленных храмах и обителях республики.

Воплотить непростой проект, провести фестиваль «Волжские перезвоны» и снять фильм организаторам удалось благодаря финансовой поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии, помощи отдела культуры Чебоксарской епархии и участию Республиканского центра народного творчества.

Зинаида Паршагина

Фото автора и Михаила Захарова

Среди звонарей сегодня немало женщин. Колокольный звон — призыв к богослужению, он сродни молитве и передает духовный настрой звонаря.