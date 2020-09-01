АККОНД: качество — лучшая гарантия лояльности потребителя

Знаменитые сладости от кондитерской фабрики «АККОНД» славятся далеко за пределами нашей страны своим разнообразием, оригинальностью, эксклюзивным дизайном и неизменно высоким качеством.

Предприятие постоянно придерживается стратегии инновационного подхода в вопросах качества производимой продукции, которое вот уже более 20 лет подтверждается международными стандартами ISO 9001, НАССР/ХАССП и ISO 22000.

Сегодня вся продукция под брендом «АККОНД» производится в соответствии с международным стандартом качества ISO 22000:2018. Основной акцент в сфере производства фабрика делает на использование качественного и безопасного сырья.

В начале сентября фабрика в очередной раз успешно прошла инспекционный аудит, который оценил соответствие системы менеджмента качества и пищевой безопасности на соответствие требованиям данного международного стандарта. Органом по сертификации является входящая в пятерку европейских лидеров по стандартизации и сертификации французская компания AFNOR Certification, представленная ООО «АФНОР Рус».

В процессе аудита на производстве оценивались выполнение требований к основным производственным практикам, обеспечение и контроль всех этапов безопасного выпуска кондитерской продукции. Аудитором компании «АФНОР Рус» была дана оценка результативности системы менеджмента на АККОНД как инструмента непрерывного развития и достижения целей.

На текущий год в АО «АККОНД» намечена реализация стратегического плана, согласно которому фабрика продолжит инвестировать средства в новейшие технологии, современные линии, натуральные ингредиенты, обучение и повышение квалификации сотрудников для производства востребованного продукта, демонстрируя тем самым серьезный и грамотный подход к вопросам качества кондитерских изделий.

СПРАВКА Работа по международным стандартам качества ISO в АО «АККОНД» внедрена на предприятии с 2001 года и предусматривает использование для производства продукции современного высокотехнологичного оборудования, сырья и материалов высокого качества, проведение всех необходимых санитарно-гигиенических мероприятий — от контроля состояния здоровья персонала до мер по предотвращению загрязнения окружающей среды.

Светлана Петрова