В ЦИК Чувашии утвердили итоги выборов Главы республики

Набрав 386436 голосов избирателей, что составило 75,63% от всех, кто проголосовал на минувших выборах, на должность Главы Чувашии избран Олег Николаев. Общая явка составила 55,47%, объявил вчера на итоговом заседании председатель ЦИК республики Александр Цветков. Выборы признаны состоявшимися и действительными, подвели черту в Центризбиркоме.

Выполнив необходимые процедуры — приняв единогласно постановление с результатами выборов и поставив подписи в итоговых протоколах — в Центризбиркоме рассказали о дальнейших действиях. Олегу Николаеву отправят официальное извещение об избрании его руководителем республики вместе с копией протокола. Как объяснил Александр Цветков, такова буква закона — делается это для того, чтобы в течение пяти дней избранный на должность Главы мог сложить с себя полномочия, не совместимые с новым статусом.

Избирательная кампания будет считаться завершившейся, когда ЦИК Чувашии примет итоговый финансовый отчет и передаст его в Госсовет республики.

«Всем огромное спасибо за работу — наблюдателям, членам участковых комиссий, кандидатам и их штабам, всем, кто обеспечивал работу Штаба общественного наблюдения и Единого информцентра, и, самое главное, избирателям, — поблагодарил Александр Цветков. — Явка на уровне 55% — очень даже неплохая. Ситуация сложилась, на мой взгляд, уникальная: результаты выборов как Главы республики, так и в органы местного самоуправления настолько объективные, что недовольных, наверное, нет».

С особыми словами благодарности обратился председатель Центризбиркома к журналистам: такого уровня освещения хода голосования, по его словам, в республике еще не было.

Отдельного упоминания на итоговом заседании в Центризбиркоме удостоился нашумевший случай с якобы вскрытыми сейф-пакетами в территориально-избирательной комиссии Московского района Чебоксар.

Как заметил Александр Цветков, волна в соцсетях поднялась уже после того, как сейф-пакеты, в которых хранились бюллетени, опустошили. При этом почему-то в момент вскрытия сейф-пакетов после завершения работы участков, в восемь вечера, о каких-либо повреждениях упаковки не сообщалось.

«Никаких правовых оснований не доверять ТИК и УИК в этом вопросе нет», — подытожили на заседании, отметив, что впервые сейф-пакеты в выборной практике появились на недавнем голосовании по поправкам в Конституцию России, и пока порядок их использования не регламентируются какими-либо нормативными документами.

Особенностью нынешних выборов губернаторов регионов страны, в том числе Главы Чувашии, Александр Цветков назвал возможность проголосовать на цифровых избирательных участках в Москве жителям других регионов. Чтобы воспользоваться ею, избирателям республики необходимо было через портал Госуслуг прикрепиться к одному из 30 столичных цифровых избирательных участков. Проголосовать таким способом пожелали 763 избирателя из Чувашии, но реально приняли участие 212.

Не обошлось без казусов — один из проголосовавших умудрился испортить электронный бюллетень, так что в зачет пошли только 211 бюллетеней.