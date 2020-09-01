Тарифы на коммунальные услуги в Чувашии выросли на 3,6 — 5,6%

На пороге холода, с их приходом «оживут» батареи в домах. И жители Чувашии увидят в своих квитанциях за ЖКУ вернувшуюся на время отопительного сезона строку «Отопление» — самую весомую в коммунальных платежах.

Как обычно, каждый год с 1 июля в стране повышается плата за коммунальные услуги. Уже в июльских квитанциях граждане замечают изменившиеся тарифы на газ, электричество и прочую «мелочь». А в ноябре придут октябрьские платежки со строчкой «отопление». К их встрече жителей республики на специальном брифинге подготовили представители Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам, Госжилинспекции, Минстроя и Минсоцзащиты.

В среднем по Чувашии на второе полугодие Правительством РФ установлен рост платы граждан за коммунальные услуги в размере 3,6%. С учетом же допустимого отклонения на 2% максимальный рост ограничен 5,6%. В итоге с наступлением отопительного сезона платежи за ЖКУ увеличатся в 269 муниципальных образованиях до 3,6%, в 16 – до 3,9 % и в 11 — до 5,6%. Этот разброс специалисты объяснили наличием разных поставщиков, различным набором и объемом услуг, реализацией инвестиционных программ. И проиллюстрировали примерами.

Так, семья из двух человек, проживающая в Чебоксарах по улице Б.Хмельницкого, в квартире площадью 47,1 кв. в декабре прошлого года заплатила за все коммунальные услуги (обращение с ТКО, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение, отопление) 3149,27 руб. А сейчас, с учетом декабрьских объемов, ей начислили бы 3299,3 руб. Рост — 150,03 руб., или 4,8%. Из них на 111,15 руб. «потяжелело» отопление. За холодную воду и канализацию тут отвечает АО «Водоканал», за тепло и горячую воду – МУП «Теплосеть» г. Чебоксары.

При тех же условия гражданину из Шумерли, чья квартира площадью 50,5 кв. м., придется заплатить в общем на 74, 58 руб. больше (рост на 2%), из них отопление подорожало на 30 руб. Поставщики — МУП ШПУ «Водоканал» и ГУП ЧР «Чувашгаз» Шумерли соответственно.

Самый позитивный пример с жителем Канаша, у которого квартира – аккурат 33 квадратных метра. Нынешний прирост у него составит всего 1,5 %, или 37,59 руб. Интересно, что при этом строка «отопление» в данном условном примере хоть и увеличилась на 38,02 руб., но ее «перебило» понижение тарифов на мусор, холодную и горячую воду, канализацию. Поставщиков здесь побольше. Водой снабжает МУП «Водоканал» г. Канаш, водоотведением занимается МУП «Каналсеть», теплом и горячей водой — МП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства».

Эти примеры наглядно подтверждают совет специалистов: не сравнивайте свои платежки и знакомых даже из соседних домов. Разделение настолько детализировано, что зависит даже от приборов учета – индивидуальных и общедомовых. Существует аж четыре варианта расчета коммунальных платежей, зависящих от соотношения этих счетчиков в многоэтажках и квартирах.

Гораздо проще разобраться с социальной поддержкой на оплату жилищно-коммунальных услуг, выделяемой малоимущим. На нее, как и прежде, могут претендовать граждане, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% совокупного дохода семьи.