Неприятный «не случай»: как предотвратить профессиональное выгорание у педагогов?

Профессиональное выгорание у педагогов — психологическая защита на стресс, и с этим можно работать

Инцидент, который произошел в одной из чебоксарских школ в начале сентября, стал известен на всю страну. Учительница русского языка и литературы заступилась за уборщицу, вынужденную оттирать следы от обуви на полу, но сделала это в крайне оскорбительной для школьников форме. Казалось бы, страсти должны уже стихнуть: учительница, накричавшая на пятиклашек, получила выговор и уволилась. Директор школы принесла извинения, Управление образования Чебоксар провело служебную проверку, школьные психологи работают для создания благоприятной обстановки в детском и педагогическом коллективах, а прокуратура республики организовала проверку, чтобы дать оценку «исполнению законодательства об образовании в школе, а также конкретным действиям педагога». Все, меры приняты, что еще нужно?

Вопрос не исчерпан

Однако, судя по комментариям в соцсетях, которые вызвало это событие, затронута серьезная тема отношений «учитель-ученик». И забывать об этом прискорбном случае пока рано. Просто потому, что это «не случай».

Наверное, у каждого есть печальный опыт несправедливого отношения учителя к нему или к одноклассникам: недаром родители разделились на две воинствующие группы. Одни пишут, что их самих в свое время педагоги обзывали и ничего, «выросли нормальными людьми», это их даже «закалило». Другие возражают: унижение детей, агрессия со стороны педагогов вряд ли способствуют усвоению знаний и их психологическому здоровью.

Наш корреспондент встретился с председателем правления Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация психологов образования России» Татьяной Удиной. Разговор был о том, почему возникают такие ситуации и можно ли их предотвратить, чтобы наши ребятишки шли на уроки за знаниями, а не за порцией адреналина.

Ожидания не совпадают

Начнем с того, что требования к учителям сейчас очень сильно изменились. Изменились ожидания педагогов, родителей, учеников и руководства. И эти ожидания далеко не всегда совпадают. Если мы познакомимся с профессиональным стандартом педагога, то увидим, что у учителя должны быть психологические знания, недюжинное самообладание, очень развитые коммуникативные компетенции или, проще говоря, умение находить общий язык с самыми разными людьми. Современные реалии диктуют личностно-ориентированную модель общения с учениками. И в законе об образовании провозглашен принцип индивидуализации образования. Однако многие учителя придерживаются традиционной учебно-дисциплинарной модели, когда учитель, и только учитель, определяет нормы поведения и общения. В таких случаях у педагогов возникает внутренний конфликт: они чувствуют, что не могут соответствовать новым требованиям, а бывает, что и не желают этого.

Надо учесть, что большинство родителей хотят, чтобы педагоги особое внимание уделяли их ребенку. При этом они забывают, что обучение в школе — это коллективный процесс, и не учат детей работать в коллективе. Развиваем индивидуальность, и это хорошо, но страдает навык командной работы, а сегодня без этого никуда. Умение ребенка вести себя в группе, находить компромиссы, соблюдать социальные нормы крайне важно не только для успеха в школе, но и для дальнейшей жизни.

И получается цепочка: педагог не выдерживает требований и вначале выгорает, перестает эмоционально включаться в работу, делает то, что нужно, но формально. Затем у него происходят профессиональные деструкции, он старается «экономить» свою энергию, упрощает подход к работе и общению. А так как на объяснения уходит много сил — надо же думать, как донести свою мысль до детей, то он просто кричит на них, если они что-то не понимают.

Через какое-то время начинается деформация. Это случается, как вы понимаете, не за день-два. Чтобы она возникла, человеку нужно много лет выполнять одну и ту же работу. И это случается, как правило, с педагогами, у которых большой стаж. Общественность очень удивляется, как это опытный педагог с огромным стажем сорвался?! И сразу делаем вывод: довели. А это не совсем так.

Учителям нужна психологическая разгрузка, работа с психологом-специалистом, смена деятельности: поменьше часов, побольше работы по профессиональному развитию, овладению новыми навыками. Но пока действительность такова, что оплата идет за часы. Кроме того, в школах не хватает учителей, и тех, кто работает, нагружают сверх меры. К тому же огромное количество «бумажной» работы, отчетов психологического здоровья им не прибавляют. Но и в этой ситуации надо искать выходы.

Общественный договор — это важно

Для начала родителям надо понять, что за образование детей отвечают они. Согласно действующему законодательству в России. А школа — это только инструмент его получения. Поэтому со школой надо договариваться. Встречаться с учителями не формально, как это часто происходит, а разделить зоны ответственности. Проговаривать то, что родители хотят получить от школы и что они сами могут сделать. Упрощенно говоря: мы, родители, говорим детям, для чего надо слушать объяснения учителя, почему не надо кричать на уроках и бегать по лестницам на переменах, как разговаривать с педагогами. А вы, учителя, уважайте наших детей, не оскорбляйте их…

Такие «неписаные» правила обычно продуктивнее. Одно дело устав школы, который написан на бумаге, другое — дух школы, который появляется, когда все соблюдают нормы, которые вроде бы не записаны, но, тем не менее, четко обозначены.

И когда диалог «родители-педагоги» будет вестись конструктивно, а не с позиции силы и жалоб, в школах будет спокойнее и комфортнее всем участникам образовательных отношений. Именно образовательных отношений (а не образовательного процесса) — так прописано в законе об образовании. И это многое проясняет.

История из жизни

Нина Александровна (назовем ее так), учитель математики одной из чебоксарских школ рассказала, что очень хорошо понимает коллегу. Потому что чуть не оказалась в ее шкуре.

— У нас была классная руководительница, которую все очень любили, а я мечтала, что вырасту и стану такой, как она. Когда кто-то у нас проказничал, она взволнованно говорила виновнику: «Ты останешься после уроков и поведаешь, что довело тебя до такой жизни!» Не поверите, мы ему завидовали, что он будет общаться с классной без нас. Но специально хулиганить не додумывались, боялись ее расстроить. Когда я сама стала учителем, поняла, сколько сил нужно, чтобы вот так реагировать на проделки детей.

Вначале у меня все было хорошо. Это здорово, когда работа любимая. Прошло лет двенадцать, и я стала замечать, что ничего не успеваю, не справляюсь с нагрузкой. Даже думала уйти из школы. Но директор уговорил остаться еще на год. Я осталась, все наладилось, но как-то раз поймала себя на мысли, что дети меня раздражают. Даже не так, они меня бесят! Кричать я на них не могла: воспитание не позволяло, но уроки стали «сухие».

Дети же очень легко считывают настроение, и вроде бы успеваемость не упала, но атмосфера даже в любимых классах стала напряженной. Тогда я поняла — либо надо уходить из школы, либо что-то предпринимать. В интернете нашла коуча, который работает с выгоревшими педагогами. И знаете, оказалось, что при моем большом опыте я делала много ошибок. Не всегда рационально использовала время, много сил тратила на второстепенные задачи, неправильно отдыхала. Было очень обидно, что накопившиеся проблемы можно было бы решить раньше, если вовремя проконсультироваться с психологом.

Но даже сейчас я не рискну в коллективе сказать, что была у психолога: у нас это воспримут как признак слабоволия. А если бы в договоре со школой было указано, что раз в полгода я должна посетить такого специалиста, то никому и в голову не пришло бы шушукаться за спиной. Мне и сейчас бывает нелегко, иным ученикам родители вообще не объясняют норм поведения в обществе. Бывают агрессивные дети, родители которых не желают идти на контакт, считая, что у них все отлично. Но пока справляюсь. А для себя я сделала вывод — как только появляется стойкое желание кричать на детей, надо уходить из профессии.

Фото mds.yandex.net

Профессиональное выгорание учителей — это проблема не только России, но и многих развитых стран. Психологи считают, что более подвержены ему педагоги со стажем 6-10 и 16-20 лет.