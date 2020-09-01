Федеральный центр травматологии претендует на премию правительства России в области качества

Чувашию с деловым визитом посетили члены экспертного совета Всероссийского конкурса «Премия Правительства Российской Федерации в области качества». Цель визита — познакомиться с работой Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Клиника претендует на получение престижной премии. Эксперты проводят оценку по девяти критериям. Конкуренция очень высокая, по словам ведущего эксперта Светланы Устьянцевой, за право быть лучшими борются около 400 различных организаций из всех регионов страны. Надо сказать, что у центра есть опыт такого участия, в 2014 году он уже становился лауреатом этой премии. Участие в конкурсе, по словам главного врача федерального центра Николая Николаева, уже само по себе приносит пользу — можно учесть замечания экспертов и двигаться дальше.
Опубликовано: 10 сентября 2020 г.
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