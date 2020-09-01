В Чувашию для наблюдения за выборами прибудут федеральные эксперты

Эксперты федерального уровня будут наблюдать за ходом выборов Главы Чувашии и депутатов представительных органов муниципальных образований непосредственно из Единого информационного центра в Чебоксарах. Эксперт-политолог Александр Кынев и почетный адвокат России Владимир Самарин приедут в столицу Чувашии накануне голосования. Они обеспечат открытость и объективность в оценке избирательной кампании.

Напомним, в Чувашии выборы Главы республики и депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут 11-13 сентября. Единый информационный центр будет работать 11 и 12 сентября с 8:00 до 22:00 по специальному графику, а с 8:00 13 сентября перейдет на непрерывный режим до 10:00 утра 14 сентября.

Александр Кынев – российский ученый-политолог, специалист в области региональных политических процессов России и стран СНГ, исследований партийных и избирательных систем, доцент факультета прикладной политологии НИУ «Высшая школа экономики».

Закончил в 1997 году МГУ имени М. В. Ломоносова с отличием по специальности «Политолог. Преподаватель политических наук»). В 2002 там же защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата политических наук.

Автор и соавтор ряда книг, нескольких сотен научных и научно-публицистических статей в печатных и сетевых СМИ.

С 2007 года выступает на радио «Эхо Москвы» в качестве приглашенного эксперта.

Активно ведет страницу в Facebook, где публикует политические обзоры — https://www.facebook.com/alexander.kynev

Владимир Самарин – заместитель президента Гильдии российских адвокатов (ГРА), заместитель председателя комиссии ГРА по защите прав адвокатов. Почетный адвокат России и Московской области, награжден почетным знаком им. А.Н. Котельникова, серебряной медалью им. Ф.Н. Плевако, многими другими адвокатскими наградами.

Закончил Хабаровский факультет Всесоюзного юридического заочного института (1982 год), курс обучения в Манчестерской бизнес-школе (Великобритания).