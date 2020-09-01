Полицейские задержали браконьера, поймавшего более 1300 раков

А браконьер, незаконно ловивший их, угодил под уголовную статью. Им оказался 32-летний житель Горномарийского района Республики Марий Эл, его в ходе рейда по охране водных биологических ресурсов заметили сотрудники чувашского линейного отдела транспортной полиции на 15-16 км судового хода реки Суры. У браконьера изъято 1372 экземпляра раков, а также 20 промысловых раколовок, которые называют орудием их массового истребления. Но на этот раз усатым пленникам повезло, полицейские отпустили их в реку, сообщила инспектор направления по связям со СМИ Чувашского ЛО МВД России на транспорте Ирина Васильева. Ущерб от незаконной добычи раков составил более 315 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.