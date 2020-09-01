Энергетики совместно с приставами продолжают выявлять должников

Черному «Ситроену» не везет…

«Надо же, так быстро — первый раз в моей практике такой случай!» — воскликнула ведущий судебный пристав-исполнитель Калининского РОСП г. Чебоксары Елена Зайцева, обнаружив во дворе домов по Эгерскому бульвару разыскиваемый автомобиль. Еще раз внимательно смотрит в перечень имущества должников: да, автомобиль «Ситроен» черного цвета, нужный нам госномер…

Кто ходит в гости по утрам?

Ну, признаться, не совсем гости, тем не менее поступили мудро. Правду говорят: кто рано встает, тому бог подает. Многие горожане еще и не проснулись, а участники рейда, организованного службой судебных приставов совместно с филиалом Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс», уже на ногах. В шесть утра, пока люди не начали разъезжаться по рабочим и личным делам, приступили к обходу дворов домов, в которых проживают должники — физические лица. Начало отопительного сезона не за горами — самое время напомнить недобросовестным потребителям, имеющим долги за отопление и горячую воду, о платежной дисциплине. И вот в первом же дворе обнаружилась иномарка, 27-летний владелец которой задолжал за услуги ЖКХ более 49 тыс. рублей. Из них порядка 15 тыс. — средства, недополученные теплоснабжающей организацией.

Судебный пристав-исполнитель Ирина Петрова приступает к оформлению документов о наложении ареста на транспортное средство. Вызывают эвакуатор. Интересуюсь: «А должник?» Поясняют: он также будет приглашен. Вот только хозяин машины давно в «черном» списке неплательщиков. Все уведомления о необходимости решить вопрос оплаты коммунальных услуг игнорировал, поэтому арест авто — мера вынужденная и необходимая.

Арест под звон колоколов

Заметив оживление во дворе, к нам подходит мужчина. Представился: главный инженер ООО «Алста» Алексей Клементьев. Узнав о цели столь раннего визита энергетиков и судебных приставов, поддержал разговор.

Неплатежи жильцов — головная боль и для управляющей компании. Например, те же общежития на Эгерском бульваре. В комнатах индивидуальные приборы учета не установлены, а где нет учета — нет и экономии, вот и льют воду, жгут киловатты без каких-либо ограничений. Прописан в комнате один человек, живут трое, а то и четверо — большой плюс к ОДН. Многих собственников квадратных метров днем с огнем не сыскать — годами здесь не появляются. Сдали комнаты студентам, сами проживают где-то в просторных квартирах. Доход от аренды жилья получают приличный, а на оплату коммунальных услуг махнули рукой.

…Звон колоколов расположенного рядом храма Новомучеников и Исповедников Российских возвещает прихожан о начале утренней молитвы. А вот и эвакуатор показался. Водитель ловко цепляет «Ситроен» тросом, и иномарка медленно поднимается на кузов грузовика. Тут и хозяин иномарки прибыл.

Звонок приставов, видимо, разбудил его и стал полной неожиданностью. Раздражения не скрывает, громко требует оставить автомобиль в покое. Мол, работает в торговле, именно на этом автомобиле зарабатывает на хлеб, без него тем более не сможет расплатиться с большим долгом. Только вот о том, что на покупку не самой дешевой иномарки и на ее содержание у него деньги нашлись, а на оплату потребленных энергоресурсов и коммунальных услуг почему-то уже много месяцев они не находятся, ни слова.

Приставам к оправданиям должников не привыкать: «Снимем автомобиль с эвакуатора только в том случае, если погасите долг». Мужчину такой поворот событий не устраивает, значит, транспортное средство уедет на стоянку. Если собственник не расплатится с долгом в течение 10 дней — уйдет с молотка в счет погашения задолженности. Эвакуатор выезжает со двора. Теперь помимо долга за ЖКУ молодому человеку придется раскошелиться и за услугу по эвакуации автомобиля.

Дан приказ ему — судебный

— Долги населения, находящегося на прямых расчетах с «Т Плюс» в трех городах нашего присутствия — Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле, составляют почти 203 млн рублей, — говорит директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович. — Причем большая часть задолженности — за чувашскими потребителями. Больше 98 млн рублей задолжали потребители в Новочебоксарске, почти 64 млн — жители столицы республики. Потому такие рейды — не прихоть энергетиков, а эффективная мера, к которой мы вынуждены прибегать: недополученные средства необходимы на обеспечение надежного и качественного энергоснабжения всех без исключения потребителей — на ремонт теплосетей и оборудования теплоэлектростанций, закупку топлива и т. д.

Огромные долги потребителей перед Т Плюс, безусловно, прибавляют работы судебным приставам — у них на исполнении находятся более 3,8 тыс. судебных приказов на сумму около 22 млн рублей в отношении жителей Новочебоксарска и почти 1,2 тыс. приказов в отношении чебоксарцев, задолжавших за тепло почти 6 млн рублей.

Некоторых «расслабили» карантин, другие меры, продиктованные угрозой распространения коронавирусной инфекции. Но не стоит думать, что к долгам теперь не так требовательны. Ничего подобного! Вот и этот рейд посещением только одного двора, хотя и очень удачным, не ограничился — энергетики и приставы обошли полтора десятка адресов должников.

И совместные рейды продолжатся. «Дорожный пристав», аппаратно-программный комплекс, позволяющий выявлять автомобили должников даже в плотном потоке транспорта, на дорогах Чувашии тоже появится. В прошлом году его применение показало большую эффективность — нынче он тоже задействован. Неделей ранее совместно со Службой судебных приставов и ГИБДД ЭнергосбыТ впервые рейд с использованием «Дорожного пристава» провел в Йошкар-Оле. Результат превзошел ожидания — выявили два десятка неплательщиков. Многие задолженность погасили на месте, но один автолюбитель не смог избежать ареста своей машины — его «Хендай» отправили на штрафстоянку.

Фото Дмитрия Ковалева

Судебные приставы этот черный «Ситроен» обнаружили в не менее «черном» списке имущества должников.