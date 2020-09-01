Московская консерватория возьмет шефство над институтом культуры Чувашии

О достигнутой договоренности заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова сообщила на встрече с сотрудниками и студентами Чувашского государственного института культуры и искусств в рамках своего рабочего визита 4 сентября в Чувашию.

По ее словам, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского станет наставником для ЧГИКИ.

Серию мастер-классов для преподавателей и студентов вуза в следующем году готовы провести выдающийся пианист, народный артист России Владимир Овчинников, а также известный дирижёр, художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории Александр Соловьёв.

«Я думаю, что это будет абсолютно новым этапом для вас и поможет переформатировать, перезагрузить работу вуза», – сказала Ольга Ярилова.

Мы ранее сообщали, что заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова сегодня же приняла участие в итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев.