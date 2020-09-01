Кандидаты на выборах Главы Чувашии продолжают встречи с избирателями

Вчера, 3 сентября, встречу с избирателями провел кандидат на выборах в Главы Чувашской Республики Николай Степанов. Она прошла на родине политика, в селе Комсомольское. Николай Степанов, выдвинутый на выборы региональным отделением «Партии пенсионеров за социальную справедливость», рассказал о себе и представил предвыборную программу.

Кандидат напомнил участникам встречи о том, что родился в деревне Новые Мураты Комсомольского района. Служил в органах внутренних дел, возглавлял республиканское ГАИ, был заместителем министра внутренних дел Чувашии. После выхода на пенсию организовал бизнес в сфере обращения с коммунальными отходами. Был депутатом Чебоксарского городского собрания. Николай Степанов женат. У него трое детей и четверо внуков.

В предвыборной программе Степанов большое внимание уделяет проблемам пожилых людей, их пенсионному и социальному обеспечению. Он призывает современных руководителей всех уровней внимательно относиться к опыту людей старшего возраста, активнее применять его в своей работе. Большинство идеологических тезисов Николая Степанова восходят к советским практикам – вплоть до предложения возродить пятилетки.

В случае своей победы на выборах Николай Степанов обещает провести тщательную ревизию финансово-экономических показателей работы республиканской власти и местных администраций, а после этого внедрить принципиально новую систему планирования и администрирования. Он пообещал избирателям проявлять максимальную нетерпимость к коррупции и при подборе команды руководствоваться в первую очередь профессиональными качествами подчиненных.

Напомним: встречи с избирателями проходят в муниципальных помещениях, список которых кандидатам по их просьбе предоставил Центризбирком. Раньше такой практики в Чувашии не практиковалось. Аналогичную встречу в селе Ишлеи Чебоксарского района на днях провел еще один кандидат на выборах главы региона Сергей Матвеев, выдвинутый партией «Патриоты России». Идущий на выборы от КПРФ Александр Андреев встречается с избирателями в своем предвыборном штабе. Выдвинутый ЛДПР Константин Степанов пока ограничивается распространением агитматериалов и активностью в соцсетях: о его работе с населением сведений нет.