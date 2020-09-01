Стиральная машина пропала во время переезда жильцов

Курьезный случай был зарегистрирован в минувшие выходные в Чебоксарах. Жильцы дома по проспекту Мира, переезжавшие в другое место, загрузили стиральную машину в кабину лифта и отправились за следующей партией пожитков.

В это время лифт вызвали с другого этажа, и все — обратно он приехал пустой. Самим установить, на каком этаже была «перехвачена» стиралка, потерпевшим не удалось — пришлось вызывать полицию.

В ходе поквартирного осмотра подъезда уехавшая машина была обнаружена. «Прихватизировавшие» ее соседи решили, что бытовая техника никому не нужна, раз катается в лифте сама по себе. По факту проводится проверка.