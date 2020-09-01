Государство поможет творческим организациям республики

Врио Главы республики Олег Николаев и министр культуры Чувашии Роза Лизакова встретились на днях с представителями творческих союзов, чтобы обсудить их участие в государственной культурной политике.

Сам Олег Николаев был немногословен, только подчеркнул важность творческих организаций как институтов гражданского общества. Роза Лизакова охарактеризовала ситуацию с союзами в целом: в соответствии с российским законодательством они приравнены к другим общественным объединениям, что затрудняет для министерства их прямое финансирование. Финансовая поддержка осуществляется, в основном, в форме грантовых конкурсов (по предоставлению субсидий общественным объединениям — более 500 тыс. руб. ежегодно, а также по реализации инновационных проектов в сфере культуры).

Однако в конкурсах наши творческие союзы участвуют мало, и связано это не с их нежеланием, а со сложностями бухгалтерской отчетности о реализации бюджетных денег. Другие варианты государственной поддержки — предоставление помещений и организация совместных проектов с государственными учреждениями (фестивали, концерты, выставки). Кроме того, в Чувашии выплачивается 30 пожизненных пособий и 15 пособий для выдающихся деятелей искусства в размере 3 тысяч рублей ежемесячно. Государственная премия в области литературы и искусства на настоящий момент составляет 75 тысяч рублей, и Минкульт осознает, что необходимо ее повышать, в первую очередь, ради роста престижа национального искусства.

Большая часть встречи была посвящена выступлениям представителей союзов. Их, кстати, на настоящий момент в республике 13. Часть из них — региональные представительства всероссийских организаций, они получают больше поддержки и находятся в лучшем положении, другие организованы непосредственно в Чувашии и решают свои проблемы все больше самостоятельно. Несмотря на трудности, все они ведут активную работу по продвижению национальной культуры как в республике, так и за ее пределами.

Председатель Союза чувашских писателей Михаил Юхма рассказал об изданных за последние годы книгах: антологиях марийской, удмуртской, коми литературы на чувашском языке, чувашской антологии — на турецком, казахском, болгарском и просил помощи в их распространении. Министр культуры ответила, что в этом году через Чувашское книжное издательство уже закуплено книг на 8 млн руб. и заключены прямые договоры с авторами еще на 400 тыс. руб.

Союз театральных деятелей в качестве одной из важнейших проблем обозначил отсутствие новых пьес на чувашском языке, особенно для детей. Роза Михайловна согласилась и рассказала, что в ближайшее время предполагается возобновить конкурс на лучшие произведения для театра, который перестал проводиться в 2013 году.

Нуждается в решении и целый комплекс проблем союзов художников (их в республике три). В первую очередь — это вопрос с мастерскими: поддержание в рабочем состоянии и оплата коммунальных услуг лежит на плечах самих художников, причем по тарифу на электроэнергию они приравнены к производственным помещениям. Особая боль — мастерские в Новочебоксарске. Сейчас в результате острого конфликта с городской администрацией художники из них выселены, и помещения выставлены на торги. Существенно изменить ситуацию в ближайшее время никто не обещает, однако и без поддержки художники не останутся: в этом году в бюджет было заложено 2 млн руб. на закупку произведений для музейных коллекций.

Понятно, что одной встречи недостаточно, и для разрешения поставленных вопросов предстоит большая работа, но то, что культура выделена в качестве одного из значимых элементов государственной политики на ближайшие пять лет, обнадеживает.

ОТ РЕДАКЦИИ Традиционно не были приглашены представители Союза журналистов Чувашии. А это тоже творческая общественная организация со столетней историей (создана 2 декабря 1920 года). Она объединяет профессиональных журналистов, работающих в средствах массовой информации, в книжно-журнальных издательствах, граждан, основным родом деятельности которых является журналистика. Наблюдатели выразили надежду, что в будущем на подобные встречи будут собираться все творческие объединения республики — вне зависимости от того, какое ведомство их курирует. Тем более что журналистика — это не только материалы о политике и экономике, но и очерки о ярких, интересных людях, публикации об истории региона, городов и сел, познавательные серии фотоматериалов и видеосюжетов о жизни республики. Одним словом, творчество журналистов как никогда сегодня влияет на уровень культуры региона в целом.