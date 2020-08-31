Поздравления с Днем знаний

Дорогие ученики и учителя, преподаватели и студенты, ветераны педагогического труда!

Уважаемые родители!

Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 1 сентября с самых юных лет на всю жизнь остается волнующим и радостным для каждого человека. С него начинается трудная, но очень увлекательная дорога в мир знаний. От того, какие знания, нравственные основы будут заложены с детства, во многом зависит благополучие человека, семьи, общества и государства. Сегодня создаются условия, чтобы научить ребят творчески мыслить, раскрывать свои таланты, реализовать их, чувствовать ответственность за судьбу своей Родины и уметь созидать. Это большая работа для всех: учителей и родителей, школы, самих ребят, власти и общества. Мы убеждены в ее успехе!

Выражаем слова благодарности и признательности ветеранам-педагогам и наставникам за бесценный опыт, самоотверженный труд и верность благородной профессии. Пусть в вашей жизни будет больше дней, украшенных цветами и детскими улыбками, наполненных теплыми и добрыми словами.

От души желаем всем терпения, добра, любви и успехов в достижении целей!

В добрый путь! С началом нового учебного года!

С уважением

депутаты Государственной Думы

Анатолий Аксаков и Игорь Моляков

Уважаемые педагоги!

Дорогие школьники, студенты и родители!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний — началом нового учебного года.

«Знание — сила». Эти крылатые слова известны нам всем. Только люди, получившие современное и качественное образование, истинные профессионалы своего дела, независимо от того, кем и где они работают, могут успешно развивать свою страну, а государство лишь при этом условии может быть конкурентоспособным и по-настоящему суверенным в век новых технологий и цифровой экономики.

Вот почему органы власти всех уровней уделяют первостепенное внимание сфере образования, ее работникам, подрастающему и молодому поколениям. Все больше и больше строится новых зданий учебных заведений, укрепляется их материальная база. Государство оказывает большую социальную поддержку педагогам, осуществляет действенные меры по улучшению условий для обучения и воспитания наших детей, подготовки высококвалифицированных специалистов для отраслей экономики и социальной сферы. И это будет продолжаться и впредь.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия, новых успехов

в многотрудной деятельности во имя будущего нашей России и родной Чувашии, а школьникам и студентам — глубоких и прочных знаний.

Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Николай Малов

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Начало учебного года — это время надежд на новые впечатления и достижения, ведь в жизни нет ничего прекраснее, чем каждый день чему-то учиться, познавать неизведанное, совершать открытия.

В первый день осени наши учебные заведения вновь открывают свои двери. Особенно волнителен этот праздник для первоклассников, у которых только начинается трудная, но очень увлекательная дорога в мир знаний.

Желаю всем учащимся и преподавателям плодотворного и насыщенного учебного года, творческих успехов и профессионального роста. Пусть в новом учебном году вам покоряются самые высокие вершины знаний, исполняются все заветные мечты и каждый день радует вас новыми успехами и достижениями!

Здоровья, отличного настроения и больших перспектив! Успешных занятий и отличных оценок!

Депутат Госсовета Чувашии,

генеральный директор АО «АККОНД»

Валерий Иванов