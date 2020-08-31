Поздравления с Днем знаний

Дорогие ученики и учителя, преподаватели и студенты, ветераны педагогического труда!
Уважаемые родители!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 1 сентября с самых юных лет на всю жизнь остается волнующим и радостным для каждого человека. С него начинается трудная, но очень увлекательная дорога в мир знаний. От того, какие знания, нравственные основы будут заложены с детства, во многом зависит благополучие человека, семьи, общества и государства. Сегодня создаются условия, чтобы научить ребят творчески мыслить, раскрывать свои таланты, реализовать их, чувствовать ответственность за судьбу своей Родины и уметь созидать. Это большая работа для всех: учителей и родителей, школы, самих ребят, власти и общества. Мы убеждены в ее успехе!
Выражаем слова благодарности и признательности ветеранам-педагогам и наставникам за бесценный опыт, самоотверженный труд и верность благородной профессии. Пусть в вашей жизни будет больше дней, украшенных цветами и детскими улыбками, наполненных теплыми и добрыми словами.
От души желаем всем терпения, добра, любви и успехов в достижении целей!
В добрый путь! С началом нового учебного года!
С уважением
депутаты Государственной Думы
Анатолий Аксаков и Игорь Моляков
Уважаемые педагоги!
Дорогие школьники, студенты и родители!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний — началом нового учебного года.
«Знание — сила». Эти крылатые слова известны нам всем. Только люди, получившие современное и качественное образование, истинные профессионалы своего дела, независимо от того, кем и где они работают, могут успешно развивать свою страну, а государство лишь при этом условии может быть конкурентоспособным и по-настоящему суверенным в век новых технологий и цифровой экономики.
Вот почему органы власти всех уровней уделяют первостепенное внимание сфере образования, ее работникам, подрастающему и молодому поколениям. Все больше и больше строится новых зданий учебных заведений, укрепляется их материальная база. Государство оказывает большую социальную поддержку педагогам, осуществляет действенные меры по улучшению условий для обучения и воспитания наших детей, подготовки высококвалифицированных специалистов для отраслей экономики и социальной сферы. И это будет продолжаться и впредь.
Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия, новых успехов
в многотрудной деятельности во имя будущего нашей России и родной Чувашии, а школьникам и студентам — глубоких и прочных знаний.
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Николай Малов
Уважаемые учащиеся, педагоги и родители!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Начало учебного года — это время надежд на новые впечатления и достижения, ведь в жизни нет ничего прекраснее, чем каждый день чему-то учиться, познавать неизведанное, совершать открытия.
В первый день осени наши учебные заведения вновь открывают свои двери. Особенно волнителен этот праздник для первоклассников, у которых только начинается трудная, но очень увлекательная дорога в мир знаний.
Желаю всем учащимся и преподавателям плодотворного и насыщенного учебного года, творческих успехов и профессионального роста. Пусть в новом учебном году вам покоряются самые высокие вершины знаний, исполняются все заветные мечты и каждый день радует вас новыми успехами и достижениями!
Здоровья, отличного настроения и больших перспектив! Успешных занятий и отличных оценок!
Депутат Госсовета Чувашии,
генеральный директор АО «АККОНД»
Валерий Иванов