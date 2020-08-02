В Чебоксарах состоялся полуфинал конкурса «Управленческая команда»

Скотч, клей, маркеры, листы бумаги и бутылочки с водой – из таких подручных средств участники конкурса «Управленческая команда» строили автомобильные мосты. Вчера в стенах Театра Оперы и балета прошли полуфинальные испытания республиканского конкурса, пять победителей которого будут зачислены в резерв управленческой команды Чувашии.



«Мы не благоустроили территорию!», «Давайте теперь уберемся», «Забыли велосипедную дорожку», — переговаривались участники, завершая последние штрихи своей работы. «Как дети!», — умилялись им эксперты, не забывая при этом делать пометки в своих блокнотах. Несерьезное, казалось бы, задание было направлено на оценку лидерских качеств конкурсантов – умение работать в команде, управлять своими эмоциями и эмоциями группы, способность передать коллегам результаты переговоров, контролировать время… Объективности оценки способствовала стрессовая для участников ситуация – мост с конкретными техническими параметрами, регламентированное время работы и задание построить половину объекта, лишь в завершающие пять минут соединив ее со второй половинкой партнерской команды.

Республиканский конкурс «Управленческая команда» организован по инициативе врио Главы республики Олега Николаева, направлен на выявление талантливых и амбициозных руководителей и призван дать им возможность профессионального развития. Полуфиналисты и финалисты получат шанс трудоустроиться на госслужбе или в крупных республиканских компаниях.

«Мы понимаем, насколько важно формировать качественный, профессиональный резерв из тех людей, которые имеют стремление работать в органах исполнительной власти, а также имеют для этого соответствующую квалификацию, компетенции, искренне желают их развивать и сделать намного больше, чем сделано на сегодняшний день», — приехал поддержать конкурсантов врио Главы Чувашии Олег Николаев.

«Не загадываю для себя победу», «Главное здесь – не победа, а возможность обменяться опытом с успешными людьми», — такой мотив привел на «Управленческую команду» большинство участников. Некоторые из, которых, кстати, пришли на конкурс с готовыми проектами и надеждой воплотить их в жизнь. К примеру, председатель спортклуба «Сувары» Сергей Леонтьев разработал проект «Кукшумский парк» и очень рассчитывает, что участие в конкурсе поможет воплотить разработку в жизнь и реанимировать реку Кукшум и благоустроить родную Кукшумскую улицу.

…Из тысячи с лишним участников, подавших заявку на участие в конкурсе, предварительный отбор прошли сто два полуфиналиста. По результатам сегодняшних испытаний (деловых игр и конкурса проектов) на днях будет выбрано двадцать пять финалистов. Финал пройдет уже второго сентября.