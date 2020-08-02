Школьники из Чувашии примут участие во всероссийском уроке по патриотизму

Завтра, 29 августа, в Москву по приглашению Министерства просвещения Российской Федерации и исполнительной дирекции Российского движения школьников для участия во всероссийском уроке по патриотизму, трансляция которого предполагается 1 сентября во все школы страны, выезжают члены поискового отряда «Наследие» Новомуратской средней школы Комсомольского района Екатерина Филиппова и Иван Филиппов вместе со своим бессменным руководителем Валентиной Анатольевной Филипповой. На съемку урока приглашены руководители государства, министра образования РФ.
Порадуемся признанию результатов труда Валентины Анатольевны
на уровне России! Какая ты у нас молодчина!
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Победители тематического блока «Благоустройство территорий» индивидуального Конкурса «Добро не уходит на каникулы» 🎉
Этот тематический блок был самым сложным по определению победителей. Участники Конкурса благоустраивали памятники, детские площадки и дворы, украшали свои подъезды и пришкольные участки 🏘
В число победителей вошли ребята, которые по мнению членов Жюри проявили креативность в решении найденных проблем и выполнили все условия задания.
3. Екатерина и Иван Филипповы (д. Новые Мураты, Республика Чувашия)
Совместно с семьёй и друзьями благоустроили Сад Памяти, расположенный напротив школы:
👉Скосили траву в саду
👉Высадили цветы у Памятника милиционерам и Памятника неизвестному солдату.
Помимо этого ребята обустроили пространство около Памятника Победы:
👉Убрали сорняки
👉Перекопали участок
👉Высадили цветы
Шумилов Евгений Георгиевич,
председатель совета регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Чувашской Республике,
член координационного совета при Главе Чувашской Республики
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации