Школьники из Чувашии примут участие во всероссийском уроке по патриотизму

Автор: Евгений ШумиловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Завтра, 29 августа, в Москву по приглашению Министерства просвещения Российской Федерации и исполнительной дирекции Российского движения школьников для участия во всероссийском уроке по патриотизму, трансляция которого предполагается 1 сентября во все школы страны, выезжают члены поискового отряда «Наследие»​ Новомуратской средней школы Комсомольского района Екатерина Филиппова и Иван Филиппов вместе со своим бессменным руководителем Валентиной Анатольевной Филипповой. На съемку урока приглашены руководители государства, министра образования РФ.

Порадуемся признанию результатов труда Валентины Анатольевны
на уровне России! Какая ты у нас молодчина!

В проекте​ https://vk.com/letodobra

Победители тематического блока «Благоустройство территорий» индивидуального Конкурса «Добро не уходит на каникулы»​ 🎉

Этот тематический блок был самым сложным по определению победителей. Участники Конкурса благоустраивали памятники, детские площадки и дворы, украшали свои подъезды и пришкольные участки​ 🏘

В число победителей вошли ребята, которые по мнению членов Жюри проявили креативность в решении найденных проблем и выполнили все условия задания.

3. Екатерина и Иван Филипповы (д. Новые Мураты, Республика Чувашия)

Совместно с семьёй и друзьями благоустроили Сад Памяти, расположенный напротив школы:
👉Скосили траву в саду
👉Высадили цветы у Памятника милиционерам и Памятника неизвестному солдату.

Помимо этого ребята обустроили пространство около Памятника Победы:
👉Убрали сорняки
👉Перекопали участок
👉Высадили цветы


Шумилов Евгений Георгиевич,
председатель совета​ регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Чувашской Республике,
член координационного совета при Главе Чувашской Республики
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации

Опубликовано: 28 августа 2020 г.


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