Как сэкономить при подготовке ребенка к школе: советы родителей

Для неподготовленных родителей сбор детей в школу может обернуться настоящим шоком

Самая «затратная» пора для родителей школьников — август, когда надо собирать ребенка на учебу. В уже открытых после коронавирусных ограничений торговых центрах, магазинчиках канцтоваров и на вещевых рынках стайками ходят взрослые с детьми, прицениваются, выбирают, покупают. Впрочем, далеко не все папы с мамами в последний месяц лета запасаются сразу всем — от карандашей до формы и ранцев. Есть и предусмотрительные люди, растягивающие школьные покупки на два-три месяца. Из последних — мама двоих детей, чебоксарка Эльвира.

«В начале лета я потихоньку покупаю канцтовары, а уже в августе одежду, — рассказывает она. — Спортивные костюмы нам обошлись в 3 тысячи рублей, так как покупала на двоих, продали по скидке. Старшему сыну прежняя обувка стала маловата, поэтому мы купили ему кроссовки со скидкой, за 900 рублей, и туфли за 2 тысячи. Сменную обувь пока не брали, потому что непонятно — будем мы весь год ходить в школу или потом перейдем на дистанционное обучение. И тетради, кстати, я всегда беру по акциям и скидкам. Мне проще, когда я трачу маленькими суммами, а не выкидываю за раз 10 тысяч рублей».

Елена, чьи дочка и сын пойдут нынче в 3-й и в 8-й классы, предпочитает делать покупки на распродажах и в интернете. За сарафан на девочку она заплатила около 3 тысяч рублей, за блузку — 600. Мальчику мама взяла две рубашки за 1800 рублей, а туфли и кеды, заказанные в интернет-магазине, в общей сложности обошлись семейному бюджету в три с половиной тысячи. «Очень удачно, я считаю, заказала, — говорит Елена. — Мы стараемся на бренды не замахиваться, чаще все-таки приобретаем вещи и обувь на распродажах».

Расходы на школу велики не только у городских, но и у сельских пап и мам. Ольга, чья дочь перешла в этом году в пятый класс одной из сельских школ Чебоксарского района, потратила только на один спортивный набор (костюм, кроссовки и сумка для формы) 2800 рублей. Еще полторы тысячи заплатили за ранец, 800 рублей — за блузку. Покупки мама чаше всего делает на рынке — там все-таки дешевле, чем в магазине, к тому же можно поторговаться. «Стараюсь где можно экономить — не в ущерб качеству, конечно, — ведь и одежда, и канцтовары каждый год дорожают», — говорит она.

Цены действительно растут, и для неподготовленных родителей, чьи дети идут первый раз в первый класс, школьные покупки могут стать настоящим шоком. «Два платья для первоклассницы стоят пять тысяч рублей, только два платья, представляете?» — возмущенно делился с корреспондентом «СЧ» один из пап…

С учетом одежды, обуви и канцтоваров сборы ребенка в школу в этом году обойдутся в среднем от 15 тысяч рублей. А если еще учитывать различные учебные пособия и пойти навстречу пожеланиям детей — купить не простую тетрадку и дневник, а с изображением их любимого героя из мультика, то выйдет еще дороже.

ЧТО ПОЧЕМ? тетради (12 листов) — от 7 до 20 рублей

дневник — от 100 до 150

ручки — от 15 до 40

ластик — от 10 до 50

альбом — от 80 до 200

клей — от 40 до 100

линейки — от 12 до 40

карандаши цветные — 120-250

краски акварельные — 100-250

точилка — от 10 до 50

ранец — от 1200 до 2500 и более

рубашка для мальчика — от 800 до 1700

костюмы для мальчиков — от 2200 до 4 и более тысяч

блузка для девочек — от 700 до 1500

Ангелина Копнина

Фото с сайта serpuhov.ru

По данным экспертов, для того чтобы собрать ребенка в школу, российским родителям понадобится в этом году от 15 до 23 тысяч рублей.