В республике проходят благотворительные акции помощи малоимущим семьям в подготовке детей к школе

Соберем на учебу всем миром

Заметно уменьшить нагрузку на семейный бюджет в связи с подготовкой к школе помогут социальные пособия и выплаты семьям с детьми, введенные в этом «коронавирусном» году по инициативе Президента России Владимира Путина. А также единовременные выплаты малоимущим семьям с тремя и более детьми в размере пяти тысяч рублей, которые согласно недавно подписанному врио Главы Чувашии Олегом Николаевым указу будут начисляться на каждого ребенка-школьника.

Однако собрать ребенка в школу помогут не только пособия и единовременные выплаты, но и акции, которые традиционно проходят накануне учебного года. Одна из таких акций проводится в Московском районе Чебоксар. В этом году она пройдет уже в тринадцатый раз. В рамках этой акции ежегодно более трех десятков семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получают ощутимую помощь. Это школьные принадлежности, канцелярские товары, рюкзаки, школьная форма и обувь — все эти вещи собирают предприятия, образовательные учреждения и просто неравнодушные люди.

Акцию по дарению школьных принадлежностей нуждающимся проводит и комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары. В ней принимают участие Чебоксарско-Чувашская епархия Русской православной церкви, магазин канцелярских товаров «Канцлер». Подобные акции проходят и в районах республики.

А вчера по инициативе Союза женщин Чувашии в чебоксарском парке «Лакреевский лес» прошла акция «Собери ребенка в школу». Здесь собрали одиннадцать многодетных семей из разных уголков республики. И каждой семье вручили очень нужную сегодня для школы вещь — компьютерный планшет.

— Спасибо большое за то, что вы вкладываете душу и свет в глаза этих прекрасных детей, — сказала председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, вручая подарки. — Это важная миссия, брать ответственность за столько человеческих душ. Спасибо вам и низкий поклон. Мы надеемся, что вам понравится наш праздник. Ну а деткам желаем покорить новые вершины…

— Сердечно благодарю Союз женщин Чувашии, администрацию города Чебоксары за оказанное внимание, за помощь нашим семьям, — сказала в ответ мама одиннадцати детей Анна Уткина. — Вы делаете все для лучшего развития, достижения знаний. У нас шесть школьников, и приобрести такое на каждого просто невозможно. Теперь благодаря этой технике детям будет проще развиваться.

После вручения планшетов детей пригласили покататься на аттракционах парка.

Семен Алицев, Ангелина Копнина