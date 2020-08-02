«Август» любит Вурнары

Компания отмечает свое 30-летие

Основанная в Москве, компания «Август» вот уже 25 лет неразрывно связана с Чувашией. Именно здесь, на Вурнарском заводе смесевых препаратов, в 1995 году началось становление компании как крупнейшего российского производителя химических средств защиты растений.

Сейчас у компании уже 4 завода, новые предприятия построены в Беларуси (2007 год), Татарстане (2019 год), Китае (2020 год), но Вурнарский завод смесевых препаратов остается основной производственной площадкой компании «Август». Предприятие выпускает более 100 наименований химических средств защиты растений, основную долю которых составляют гербициды. На заводе трудятся более 700 человек, средняя заработная плата по итогам 6 месяцев 2020 года составила 51 тыс. рублей. Филиал АО Фирма «Август» «ВЗСП» — крупный налогоплательщик, в 2019 году в бюджет Чувашии отчислил более 600 млн рублей.

В Вурнарах переход градообразующего предприятия к компании «Август» считают счастливым раскладом судьбы. Ни у кого нет сомнений в том, что компания является грамотным, в высшей степени ответственным инвестором. «Август» реконструировал находящийся на пороге банкротства завод и модернизировал производство настолько, что он стал одним из лучших в своем сегменте в странах Восточной Европы. Кроме того, компания преобразила территорию поселка, прилегающую к заводу.

Сейчас вызывают лишь улыбку воспоминания о том, как встречали компанию «Август» в Вурнарах в 1995 году. В годы глубокого политического и экономического кризиса жители поселка с большим недоверием отнеслись к «варягам». Газеты пестрели заголовками «Прилетели москвичи на вурнарские калачи», «Вурнарский переворот» и т.д.

Генеральный директор компании «Август» Александр Усков, вспоминая этот период, рассказывает: «В первый раз я приехал в Вурнары в конце 1993 года. Мы на чековом аукционе купили пакеты акций Вурнарского завода смесевых препаратов и еще двух заводов по производству химических средств защиты растений — Щелковского агрохима и Средневолжского завода химикатов. Задача была разобраться, что из себя представляют эти предприятия. Мы поездили по всему миру, изучали производства в Америке, во многих странах Европы, Японии. Посмотрев все это, пришли к единому выводу — так работать нельзя. Всем трем заводам грозило банкротство, избежать которого было почти невозможно. Соизмерив свои возможности, мы поняли, что вытянуть и сделать современным сможем только один из них, и выбрали Вурнарский завод, потому что он был меньше двух других предприятий. Уже тогда было понятно, что в мире спрос на химические средства защиты растений в форме порошков сокращается, а Вурнарский завод препараты в жидкой форме в то время не выпускал. В августе 1998 года мы начали первую реконструкцию, чтобы поставить линию по выпуску препаратов в жидкой форме. В этом же месяце случился кризис, в котором сгорела большая часть нашего капитала, но все же реконструкцию мы завершили и в феврале 1999 года запустили линию. Это было переломным моментом в развитии завода».

В руках надежной компании Вурнарский завод смесевых препаратов, который около 25 лет возглавляет Владимир Свешников, динамично развивается. «Август» вкладывает в него большие инвестиции. Только за первое полугодие этого года вложено 142 млн рублей в обновление оборудования, транспортных средств, строительство и реконструкцию зданий.

Продукция предприятия поставляется не только во все аграрные регионы России и в страны СНГ, но также интенсивно растет экспорт в дальнее зарубежье, вплоть до стран Северной Африки и Латинской Америки.

Компания «Август» делает многое для благоустройства и повышения качества жизни в Вурнарах. Благодаря ей Вурнары с 2014 года заметно преобразились. Создан парк здоровья и отдыха «Август», который стал самым красивым уголком в поселке Вурнары. В нем с удовольствием гуляют дети с родителями, бабушками и дедушками, сюда приводят гостей показать удивительную красоту, арт-объекты, сделанные руками заводчан. «Август» всегда поддерживает развитие спорта. Компания открыла для вурнарцев шикарный трехэтажный фитнес-центр, исполнила их давнюю мечту — построила 25-метровый плавательный бассейн с шестью дорожками. Вурнары заслуженно называют «футбольным центром» Чувашии, потому как здесь представлены многочисленные детские команды, сильнейшая основная команда «Химик-АВГУСТ», многократный чемпион Чувашии, обладатель кубков МФС «Приволжье» и чемпион России в III лиге. У футболистов есть все условия для тренировок: путем частно-государственного партнерства компания «Август» реконструировала стадион, кроме этого из собственных средств построила раздевалки, трибуны, беговые дорожки, теннисный корт, хоккейную коробку.

«Август» трепетно и с большим вниманием относится к ветеранам Вурнарского завода смесевых препаратов. В компании принято решение о выплате негосударственной пенсии ветеранам, проработавшим на заводе 10 лет и более. 428 ветеранов ежемесячно получают в среднем 7,5 тыс. рублей «заводской» пенсии, которая ежегодно индексируется. «Везде, куда приходит «Август», он изменяет пространство: появляются новые корпуса, цеха, социальные объекты, — рассказывает Александр Усков. — Но первое, что мы делаем, — многократно увеличиваем производительность труда и, следовательно, его важность».

Людмила Иванова

Фото предоставлено компанией «Август»

Вурнарский завод смесевых препаратов динамично развивается.