ИГОРЬ КОМАРОВ
полпред Президента России в ПФО
«В Единый день голосования выборы состоятся во всех 14 регионах ПФО, замещению подлежат 23 тысячи мандатов и выборных должностей — более 40% от всех мандатов в ПФО. При подготовке к выборам региональные власти должны уделять особое внимание здоровью и безопасности граждан, строго соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Безусловным приоритетом остаются охрана общественного порядка и безопасность, обеспечение законности и легитимности в день выборов».
СПРАВКА
В ПФО избираются главы 4 регионов (Татарстан, Чувашия, Пермский край, Пензенская область), депутаты 7 административных центров (Казань, Ижевск, Чебоксары, Нижний Новгород, Оренбург, Самара и Ульяновск). Довыборы 2 депутатов Госдумы состоятся в Татарстане и Пензенской области.