ИГОРЬ КОМАРОВ

полпред Президента России в ПФО

«В Единый день голосования выборы состоятся во всех 14 регионах ПФО, замещению подлежат 23 тысячи мандатов и выборных должностей — более 40% от всех мандатов в ПФО. При подготовке к выборам региональные власти должны уделять особое внимание здоровью и безопасности граждан, строго соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Безусловным приоритетом остаются охрана общественного порядка и безопасность, обеспечение законности и легитимности в день выборов».