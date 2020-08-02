Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева объявляет флешмоб «Читаем о космонавте Андрияне Николаеве»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

5 сентября 2020 г. исполняется 91 год со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева.

В честь этой даты Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева проведет виртуальный литературный флешмоб «Читаем о космонавте Андрияне Николаеве».

Флешмоб будет проходить с 1 по 5 сентября 2020 года.
Для участия во флешмобе необходимо записать видео чтения любого произведения писателей, поэтов об Андрияне Николаеве, а также статей о Космонавте-3 на разных языках народов мира, продолжительностью не более 3 минут и опубликовать с хештегами #ЧитаемоНиколаеве, #ЧитаемоКосмонавтеНиколаеве на своих страницах в социальных сетях.

фото yandex.ru

Опубликовано: 26 августа 2020 г.


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