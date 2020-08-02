ВТБ в Чувашии раскрыл первые эскроу-счета

ВТБ в Чувашии успешно реализовал первые проекты с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу в рамках 214-ФЗ для двух застройщиков – ООО «Специализированный Застройщик «Отделфинстрой» и АО «СЗ «ИСКО-Ч». Общий объем раскрытых эскроу-счетов составил 820 млн рублей, которые уже перечислены банком строительным компаниям.

ООО «СЗ «Отделфинстрой» при финансовой поддержке ВТБ реализовал три проекта в городе Чебоксары. Первый дом, расположенный в микрорайоне «Радужный», был введен в эксплуатацию в июне этого года. В июле ключи от квартир получили жители многоквартирного дома по улице Автономная, 4, а в сентябре получат — в микрорайоне Премьер.

Второй проект был реализован в районе Новый город столицы республики. ВТБ предоставил строительной компании АО «СЗ «ИСКО-Ч» финансирование только в начале текущего года. А уже в августе застройщик ввел жилой объект в эксплуатацию.

«Мы имеем значительный опыт финансирования жилого строительства, и очень рады что партнеры ВТБ успешно реализуют проекты при нашей поддержке. Схема расчетов по договорам долевого строительства освоена не только застройщиками, но и дольщиками. Еще в прошлом году банк разработал удобный и быстрый процесс открытия эскроу счета: клиенту нужно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком», — отметил Константин Киргизов, управляющий банка ВТБ в Чувашии.

Использование эскроу счетов для оплаты по договорам участия в долевом строительстве защищает физических лиц-участников долевого строительства: деньги перечисляются застройщику только тогда, когда объект достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на эскроу счетах.