43 школьника из трех тысяч вышли в полуфинал российского конкурса «Большая перемена»

Этот онлайн-проект стартовал в дни самоизоляции с тем, чтобы дать ученикам страны новые возможности для развития. От нашей республики в конкурсе участвовали около 3 тысяч ребят, сообщают в Минобразования Чувашии. Те, кто успешно справился с заданиями первого этапа, поедут в сентябре на полуфинал в Нижний Новгород. А наградой победителям конкурса станут путевки в «Артек» и денежные призы — от 200 тысяч до миллиона рублей.