Прямая трансляция дебатов между кандидатами на пост главы Чувашской Республики.

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

26 августа в 20.30 в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии начнется прямая трансляция дебатов между кандидатами на пост главы Чувашской Республики. В них примет участие исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. До сих пор никто из его предшественников на посту главы в дебатах участия не принимал.
Впервые дебаты пройдут в новом формате – на них будут присутствовать представители всех зарегистрированных кандидатов, а также журналисты и представители общественности. Претенденты на пост руководителя Чувашии представят свои планы по ее развитию и ответят на вопросы ведущего.

Опубликовано: 24 августа 2020 г.


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