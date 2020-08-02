26 августа в 20.30 в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии начнется прямая трансляция дебатов между кандидатами на пост главы Чувашской Республики. В них примет участие исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. До сих пор никто из его предшественников на посту главы в дебатах участия не принимал.

Впервые дебаты пройдут в новом формате – на них будут присутствовать представители всех зарегистрированных кандидатов, а также журналисты и представители общественности. Претенденты на пост руководителя Чувашии представят свои планы по ее развитию и ответят на вопросы ведущего.