26 августа Минстрой Чувашии проведет брифинг по проблемам «дольщиков»

Брифинг, посвященный проблемным вопросам в сфере долевого строительства, начнется 26 августа в 12:00 в Минстрое Чувашии. Свои вопросы спикерам можно задать в комментариях к анонсу в сообществе «Чувашия без паники» в социальной сети «Вконтакте». Там же пройдет онлайн-трансляция брифинга.

Перед журналистами выступят министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев, первый заместитель министра Владимир Максимов, руководитель республиканского Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Владимир Константинов.

Спикеры расскажут о текущей ситуации в республике на рынке долевого строительства, поднимут вопросы существующих на сегодняшний день проблемных объектов и озвучат возможные пути скорейшего их введения в эксплуатацию. Кроме того, проанонсируют предварительные итоги перехода на новую систему эскроу-счетов.

Фото чувашинформ.рф