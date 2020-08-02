Олег Николаев поручил создать единую базу компетенций промышленных предприятий Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Соответствующую задачу врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев озвучил по итогам совещания с руководителями предприятий республики, представленных на форуме «Армия-2020». Предварительно он посетил стенды участников форума из Чувашии и оценил разработки.

Работу в этом направлении в республике начали в рамках разработки Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии.

По мнению Олега Николаева, база позволит систематизировать и в дальнейшем выстроить эффективную работу по организации производства новых видов продукции в Чувашии.

«Необходимо выстроить производственные цепочки, которые позволят предприятиям республики объединиться, реализовать новые перспективные производственные проекты и, при этом получить значимую государственную поддержку. Соответствующих инструментов сегодня много, важно не пускать ситуацию на самотёк. Визит на стенды предприятий выставки показал, что такая работа в республике между производителями идёт. Правительству необходимо ее систематизировать и оказать всю необходимую помощь. В идеале мы должны получить непрерывный процесс разработки, освоения и промышленного производства новых востребованных видов продукции предприятиями Чувашской Республики с высокой степенью локализации. Как в рамках диверсификации производства, так и в части разработки инновационных видов продукции в том числе в части импортозамещения», — подчеркнул Олег Николаев.
Опубликовано: 24 августа 2020 г.


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