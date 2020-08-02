Олег Николаев поручил создать единую базу компетенций промышленных предприятий Чувашии

Соответствующую задачу врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев озвучил по итогам совещания с руководителями предприятий республики, представленных на форуме «Армия-2020». Предварительно он посетил стенды участников форума из Чувашии и оценил разработки.

Работу в этом направлении в республике начали в рамках разработки Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии.

По мнению Олега Николаева, база позволит систематизировать и в дальнейшем выстроить эффективную работу по организации производства новых видов продукции в Чувашии.